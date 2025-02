Simeone, dal derby col Getafe al Real: “Usciranno tante cose sui giornali”

Simeone ha parlato nel post partita di Atletico Madrid-Getafe: il tecnico dei Colchoneros è già proiettato sull'altro derby col Real

Da un derby all'altro. Dopo la manita al Getafe in Coppa del Re, sabato sera l'Atletico Madrid ritroverà il Real per un derby che vale la vetta della Liga. I Colchoneros ci arrivano nel migliore dei modi dopo il 5-0 al Getafe e l'accesso alle semifinali di Coppa. Nel post partita, il Cholo Simeone ha parlato così: "La squadra ha iniziato la partita molto bene. Avevano un ritmo molto alto e sono riusciti a sfruttare le occasioni da gol che hanno avuto all'inizio. Hanno preso il controllo del primo tempo e sono stati convincenti".

Atletico Madrid, Simeone: "Giuliano è in un momento importante" — "Siamo riusciti a controllare il secondo tempo in modo diverso, non con lo stesso ritmo, ma i cambi hanno riattivato la squadra e sono arrivati ​​gli ultimi due gol che ci hanno permesso di chiudere una partita molto bella", ha spiegato soddisfatto il tecnico dell'Atletico.

"Se abbiamo la rosa più completa d'Europa? No, credo che sia un'esagerazione. - ha proseguito Simeone - Noi giochiamo nel miglior modo possibile. Ovviamente abbiamo giocatori importanti che possono aiutarci, sia dall'inizio che entrando nel secondo tempo". Assoluto protagonista di serata è stato il figlio Giuliano, autore dei primi due gol: "È in un momento importante, la gente lo sta riconoscendo. È molto positivo per lui. Per continuare a questo ritmo, la gente gli chiederà molto di più e dovrà mantenere il suo livello". Il focus è già sul derby col Real: "Adesso pensiamo a riposarci bene e da domani ci prepareremo per la partita di sabato. La squadra ha giocato bene, è stata energica, aggressiva. È vero che il Getafe è cambiato molto, ma abbiamo giocato una partita ad alta intensità e stavamo cercando di ottenere ciò che volevamo, che era avanzare al turno successivo".

Simeone ha parlato anche della crescita della squadra: "Ogni volta che vediamo ragazzi del settore giovanile fare bene, è una gioia per i tifosi e per noi che li abbiamo visti crescere. Giocatori come Saul, Thomas, Riquelme, Barrios.. Tanti ragazzi che danno salute e opportunità agli altri che si allenano, sapendo che possono competere. È una soddisfazione per tutti, per chi lo ha fatto negli anni precedenti e per noi che li sosteniamo perché facciano meglio". L'allenatore vuole la finale di Coppa del Re, in attesa di conoscere l'avversaria della semifinale: "L'obiettivo è arrivare in finale perché è una competizione che ha una finale".

Simeone, di padre in figlio: "Voglio migliorare giorno dopo giorno" — In chiusura, Simeone ha parlato anche del derby di sabato: "Adesso si presenteranno dopo la partita di Madrid di domani e da giovedì a sabato usciranno tante cose che riempiranno i giornali. È bello che accada in città, che due squadre possano competere come stiamo facendo noi". Poi una battuta sul durissimo comunicato del Real contro arbitri e Federcalcio: "Per quanto riguarda la dichiarazione, rispetto assolutamente l'opinione di tutti. E arriveremo al Bernabéu come sempre, in autobus (ride, ndr)".

Parola anche al figlio, Giuliano, che nel post partita ha parlato così a Tve: "Sono molto contento di essere qui, di passare questa serata allo stadio. È stato pazzesco. Vorrei ringraziare tutta la squadra, abbiamo fatto un grande sforzo, anche se il risultato è stato così grande, non è stato facile. Abbiamo lavorato duramente e siamo felici. Godiamocela".

"Sono felice. Penso molto alle cose che devo migliorare, voglio continuare a migliorare giorno dopo giorno. Ho molti difetti che sono piccoli dettagli che voglio migliorare. Da lì, devo continuare a crescere per essere un giocatore migliore". Il terzogenito del Cholo ha realizzato il suo sogno e non vuole fermarsi: "È pazzesco, fin da quando ero molto piccolo, da quando ho iniziato a giocare nella squadra giovanile, tutti nella squadra giovanile sognano un momento come questo, che cantino per te, che ti incoraggino... Non sarebbe possibile senza tutto il gruppo che c'è, che mi aiuta molto ogni giorno".

