Simeone rilancia Sorloth, Bordalas non cambia: le probabili formazioni di Getafe-Atletico Madrid

Le probabili scelte di Diego Simeone e José Bordalas in vista della sfida delle ore 14:00 tra Getafe e Atletico Madrid.

Luca Paesano Redattore 9 marzo 2025 (modifica il 9 marzo 2025 | 09:02)

Tempo di derby in Spagna, dove quest'oggi si sfidano Getafe e Atletico Madrid nella ventisettesima giornata di Liga. Al Coliseum Alfonso Perez, la formazione di Diego Simeone insegue il Barcellona capolista, mentre quella di Bordalas va alla ricerca di punti importanti per tenere a distanza la zona retrocessione. L'appuntamento con il calcio di inizio della sfida è fissato alle ore 14:00.

Getafe-Atletico Madrid, il momento di forma delle due squadre — Grazie a un mese eccezionale tra metà gennaio e metà febbraio, il Getafe è riuscito a dare una svolta alla propria stagione. La squadra guidata da José Bordalás non solo si è allontanata dalla zona retrocessione, ma ha anche costruito un discreto vantaggio, portandosi a sei punti di distanza dal diciottesimo posto attualmente occupato dal Valencia. Tuttavia, gli azulones arrivano alla sfida contro l'Atletico Madrid ridotti da due sconfitte consecutive in campionato contro Real Betis e Leganés.

L'Atletico Madrid, invece, non perde in Liga da sei giornate, ovvero dal sorprendente ko subito contro il Leganés il 18 gennaio. In questo stesso periodo, però, la squadra di Diego Simeone ha raccolto tre pareggi, permettendo così al Barcellona di tornare in vetta alla classifica. Il distacco resta comunque minimo, con i blaugrana avanti di un solo punto e il Real Madrid poco più indietro, a due lunghezze, in attesa di un passo falso delle rivali. Il derby contro il Getafe arriva in una settimana cruciale per i colchoneros, impegnati nel doppio confronto di Champions League contro il Real Madrid, un fattore che potrebbe rappresentare una distrazione. Per questo, sarà fondamentale non sottovalutare l'avversario.

Getafe-Atletico Madrid, i precedenti della sfida — I precedenti della sfida sono tutti in nettissimo favore della squadra di Simeone. Su 45 incontri totali tra Atletico Madrid e Getafe, i Colchoneros ne hanno vinti 30 e pareggiati 11. Dall’altro lato, sono appena 4 i successi ottenuti dagli Azulones nella propria storia. Per risalire all’ultimo trionfo della formazione di Bordalás bisogna tornare indietro di 13 anni, al 6 novembre 2011, quando il Getafe si impose per 3-2 al Coliseum Alfonso Perez. Da allora, il bilancio è un disastro totale. Nei successivi 27 incontri, l’Atletico ha ottenuto 22 vittorie e 5 pareggi, segnando 48 reti e subendone appena 8.

Sono già due i ko incassati in questa stagione. Una prova di grande solidità non bastò alla squadra di Bordalas per uscire imbattuta dal Metropolitano all’andata, quando crollò al 70’ con la rete di Sorloth. Molto peggio, invece, nell’ultimo confronto tra le due formazioni il mese scorso, con i colchoneros che si sono imposti con un nettissimo 5-0 nel match dei quarti di finale di Copa del Rey.

Getafe-Atletico Madrid, le probabili formazioni — Non dovrebbero esserci grosse novità nella testa di Pepe Bordalas in vista del big match con l’Atletico. In porta ci sarà sempre Soria. Confermati Iglesias e Diego Rico sulle fasce, con Djené e Domingos Duarte che completeranno il reparto difensivo. In mediana riprende posto Luis Milla al fianco dell’inamovibile Arambarri. In avanti non dovrebbero esserci cambiamenti. Nyom e Bernat dovrebbero partire sugli esterni, con Uche a supporto di Borja Mayoral.

GETAFE (4-2-3-1): Soria; Iglesias Sanchez, Duarte, Djené, Rico; Terrats, Arambarri; Nyom, Uche, Bernat; Borja Mayoral. All. José Bordalas.

In casa Atletico è logico che un pensiero vada anche alla sfida di mercoledì contro il Real Madrid, ma Simeone non dovrebbe cambiare quasi nulla rispetto all’undici titolare. Tra i pali toccherà come sempre a Oblak. A destra Molina, a sinistra Galan, con Le Normand e uno tra Gimenez e Lenglet nel mezzo. Avanza quindi Marcos Llorente, che prenderà il posto di Pablo Barrios al fianco di De Paul. Sulle fasce confermati Giuliano Simeone e Samuel Lino. In attacco, Sorloth potrebbe prendere il posto di uno tra Julian Alvarez e Griezmann.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Gimenez, Galan; Simeone, Llorente, de Paul, Lino; Sorloth, Griezmann. All. Diego Simeone.

Getafe-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e in streaming — La sfida tra Getafe e Atletico Madrid andrà in scena domenica pomeriggio, alle ore 14:00, allo stadio Coliseum Alfonso Perez. In Italia, il match sarà visibile, così come le altre sfide de La Liga, in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Sarà possibile seguire la partita anche in streaming, accedendo tramite i propri dispositivi mobili all’app di Dazn.