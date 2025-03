Simeone: “Siamo arrabbiati ma dobbiamo andare avanti. Domani daremo tutto”

Le parole del tecnico argentino, prima dello scontro decisivo contro il Barcellona

Federico Grimaldi 15 marzo - 19:48

C'era grande attesa per le parole di Simeone nella conferenza stampa in preparazione della partita con il Barcellona. Il tecnico argentino è tornato brevemente sull'argomento Champions sfogando la propria frustrazione dopo l'eliminazione. Non sono mancati gli elogi per il lavoro del tecnico dei blaugrana, avvertendolo, che domani, l'Atletico darà tutto per vincere.

Le parole di Simeone — Come mai prima d'ora, forse, Simeone aveva la partita in pugno ed è stato ad un passo dall'eliminare il Real ed accedere ai quarti. Così non è stato e, in una Conferenza infuocata, ha spiegato il suo punto di vista: "Siamo arrabbiati. Proviamo sentimenti di ira e di ingiustizia, ma non possiamo farci niente. Quello che posso fare è lavorare e mantenere la squadra competitiva. Non dobbiamo abbatterci, abbiamo una grande possibilità in campionato e non possiamo lasciarla andare. Non dirò altro sulla partita precedente. Come detto da Ancelotti, è finita. Ora siamo concentrati a pieno sulla prossima sfida. Dobbiamo riportare i nostri tifosi a sognare e dobbiamo cominciare da domani".

La rueda de prensa completa, por @pabloegeahttps://t.co/BLOxW52clo

Atletico Madrid-Barcellona, una partita che vale più di 3 punti — La stagione dell'Atletico Madrid non si deciderà domani, ma sicuramente sarà importante non perdere. In questa settimana è arrivata la delusione nel derby, ed ora, non si possono permettere ulteriori sconfitte. Se vorranno avere possibilità di lottare fino alla fine per il campionato, dovrà fare tutto quello che potrà per vincere. Lo sa bene Simeone: " Dovremo essere forti, dobbiamo dimostrare che non siamo inferiori e che possiamo vincere. Il pubblico ci dovrà stare vicino, perché abbiamo bisogno di loro, come non mai. Il Barcellona è una squadra completa e sono brillanti. Se dovessero vincere loro, le nostre possibilità diminuirebbero e non possiamo permetterlo". L'Atletico Madrid, domani, si gioca tutto.