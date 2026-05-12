Per molti tifosi italiani, soprattutto per gli appassionati di fantacalcio, il nome di Simeon Tochukwu Nwankwo, conosciuto da tutti come Simy, richiama immediatamente una stagione incredibile vissuta con la maglia del Crotone. Un’annata da sogno, culminata con 20 gol in Serie A, numeri straordinari per un attaccante che militava in una squadra impegnata nella lotta salvezza.

Dopo quell’exploit, però, la carriera del centravanti nigeriano sembrava essersi lentamente spenta. Oggi, invece, Simy è tornato protagonista grazie alla sua avventura in Arabia Saudita, dove sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza calcistica.

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Dall’anonimato in Italia alla rinascita araba

Dopo l’addio al Crotone, Simy non è più riuscito a mantenere gli stessi livelli realizzativi. Le esperienze con

non hanno lasciato il segno come molti si aspettavano.

In cinque stagioni italiane successive all’addio al club rossoblu, l’attaccante ha raccolto appena

, un rendimento lontanissimo dagli standard a cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori.

Il feeling con il gol sembrava essersi smarrito definitivamente, almeno fino alla chiamata arrivata dall’Arabia Saudita.

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La scelta dell’Al Orubah cambia tutto

A credere in lui è stato l’

, club della seconda divisione saudita. Una scelta che inizialmente poteva sembrare marginale, ma che si è trasformata rapidamente nell’occasione perfetta per rilanciarsi.

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Simy ha colto al volo questa opportunità e ha ritrovato immediatamente fiducia, continuità e soprattutto gol. I numeri della sua stagione parlano chiaro: 25 reti e 2 assist in appena 26 partite. Una media impressionante che lo ha riportato tra gli attaccanti più prolifici del campionato e che testimonia come il centravanti nigeriano abbia ritrovato quella cattiveria sotto porta che sembrava perduta. Inoltre, raggiungendo e superando quota 23 reti è diventato il miglior marcatore della storia del club in una singola stagione.

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Il sogno promozione è ancora possibile

La stagione dell’Al Orubah non è ancora conclusa e potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni. Attualmente la squadra occupa il

, posizione che garantisce l’accesso ai playoff promozione.

Ma non solo. Esiste ancora la concreta possibilità di ottenere la promozione diretta nella massima serie araba. Tutto dipenderà dall’ultima giornata, quando l’Al Orubah affronterà davanti ai propri tifosi l’Al Anwar in una sfida decisiva. E gran parte delle speranze del club passa inevitabilmente dai piedi di Simy.

Simy con la maglia della Salernitana durante una sfida di campionato contro la Juventus (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La stagione storica col Crotone resta indimenticabile

Nonostante gli anni difficili vissuti successivamente, il ricordo della sua esperienza al Crotone resta fortissimo. Nella stagione

, Simy riuscì a segnare

, diventando uno dei pochi attaccanti africani capaci di raggiungere quel traguardo nel campionato italiano.

In quell’annata stabilì anche diversi record personali: fu il primo giocatore nella storia del Crotone a raggiungere quota 20 gol in Serie A, segnò contro alcune delle big del campionato, tra cui Juventus (indimenticabile il suo gol in rovesciata contro i bianconeri), Milan e Inter e diventò uno degli attaccanti più amati dai fantallenatori grazie alla sua continuità realizzativa. Nonostante la retrocessione del club calabrese, la sua stagione rimase una delle poche note davvero positive.

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Un attaccante ritrovato

Oggi Simy sembra aver ritrovato serenità e fiducia. Lontano dai riflettori del calcio europeo, ma nuovamente protagonista, il nigeriano si sta prendendo la scena in Arabia Saudita con numeri da bomber vero.

Il sogno promozione con l’Al Orubah è ancora tutto da conquistare, ma una cosa appare evidente:

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