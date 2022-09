Sion, la stampa elvetica contro Balotelli: “Sembra passivo”

Dello stesso avviso, se non addirittura peggiore, il pensiero dell'ex nazionale svizzero Georges Bregy: "La sua prestazione contro il San Gallo semplicemente non è sufficiente. Ha bisogno di migliorare fisicamente e lavorare sul suo atteggiamento. Quello che ha offerto in questa partita è sfacciato nei confronti dei suoi compagni di squadra. Non può semplicemente trotterellare davanti, è provocatorio. Con lui in campo, il Sion era un uomo in meno. Qualcosa deve cambiare nella sua mente. Non è ancora all'altezza. Certo, ha bisogno di qualche partita per abituarsi al campionato e alla squadra. Ma dopo la partita col San Gallo ho grossi punti interrogativi. Se le cose continuano così, probabilmente non concluderà la stagione al Sion".