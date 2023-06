Sion retrocesso in Serie B svizzera, il ds stronca Balotelli: “Su di lui ci siamo sbagliati totalmente”

L'ex attaccante di Inter e Milan, tra le altre, non ha però lasciato grandi ricordi. Per il numero 9 solo 6 gol in 18 partite complessive in campionato, di cui 14 partendo dal 1'. Balotelli non ha neppure disputato le due gare decisive contro lo Stade Lausanne-Ouchy perché escluso dai convocati da Tramezzani "Non so se Balotelli giocherà ancora per il Sion. In questo momento sarebbe ingiusto che il resto della squadra parlasse solo di Mario. Il club saprà esaminare bene la questione. Le risposte a tutte le domande arriveranno al più presto", le dichiarazioni del tecnico.