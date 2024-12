Francia, lunga squalifica di sette giornate per Ibrahim Sissoko del Saint’Etienne

Gesto considerato violento da parte dell'arbitro prima e del Giudice Sportivo poi in Saint'Etienne-Marsiglia del 22 dicembre 2024, valida per i trentaduesimi di Coppa di Francia. Sul risultato di 0-0 l'attaccante Ibrahim Sissoko è stato stuzzicato dal difensore Leonardo Balerdi e gli ha rifilato una manata tra lo stupore generale e durante un'azione di gioco. Il direttore di gara non ha avuto dubbi e ha sanzionato il maliano con un cartellino rosso. La partita è poi terminata 0-4 per gli ospiti, con conseguente eliminazione dei Verdi.

Nelle ultime ore la decisione della Lega francese di squalificare il classe 1995 per sette giornate. Ora bisognerà capire se la società deciderà di fare ricorso come successo con il Tottenham per Bentancur o accetterà la sanzione comminata dagli organi federali. Il giocatore in questo inizio di stagione si era comunque distinto per la propria correttezza avendo subito un solo giallo e zero rossi nei quindici match giocati. Per lui 3 reti e 1 assist in Ligue 1 con il club della Loira terz'ultimo in classifica e in piena lotta per non retrocedere.