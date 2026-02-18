Durante questo lungo periodo di assenza forzata, il tecnico salterà sfide cruciali per la stagione del Siviglia

Samuele Dello Monaco 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 14:46)

Il verdetto tanto temuto dal club andaluso è arrivato ed è una vera e propria stangata. La Commissione Disciplinare ha ufficializzato una sanzione esemplare per l'allenatore del Siviglia, Matías Almeyda, in seguito alla turbolenta espulsione rimediata sabato scorso durante la partita casalinga allo stadio Sánchez Pizjuán contro l'Alavés. Il tecnico argentino dovrà scontare un totale di sette partite di squalifica. La decisione si basa interamente sul severissimo rapporto arbitrale redatto dal direttore di gara Iosu Galech. Il documento descrive una serie di violazioni a catena iniziate all'85° minuto, quando Almeyda è stato espulso per aver protestato in modo palese, con grida e gesti di disapprovazione, nonostante fosse già stato avvertito dall'assistente.

I motivi della maxi-squalifica: la somma delle sanzioni — Le sette giornate non sono frutto di un singolo episodio, ma la somma di quattro distinte violazioni del regolamento:

Due giornate per proteste (Articolo 127): La pena base per l'espulsione dovuta alle proteste veementi contro le decisioni arbitrali.

Una giornata per rifiuto di abbandonare il campo (Articolo 121): Una volta espulso, Almeyda si è rifiutato di lasciare l'area tecnica nonostante i richiami del quarto uomo e del primo assistente, costringendo l'arbitro a interrompere il gioco per ordinargli nuovamente di uscire.

Tre giornate per comportamento irrispettoso (Articolo 124): Questa è la parte più consistente della sanzione. La commissione ha punito l'infrazione continuata nei confronti degli ufficiali di gara. Il rapporto descrive l'episodio più grave: Almeyda è entrato in campo piazzandosi faccia a faccia con l'arbitro, a pochi centimetri di distanza, con atteggiamento provocatorio e intimidatorio, mantenendo questa condotta per più di un minuto.

Una giornata per condotta contraria al buon ordine sportivo (Articolo 129): Mentre veniva allontanato, il tecnico ha calciato aggressivamente una borraccia che si trovava a terra, mostrando una reazione sprezzante anche nei confronti del quarto uomo, Alexandre Alemán.

Caos in campo e conseguenze sul calendario del Siviglia — La situazione è degenerata al punto che l'allenatore è stato allontanato dal campo solo grazie all'intervento dei membri della sua squadra e del personale di sicurezza del club. A causa di questi eventi, la partita è rimasta interrotta diversi minuti. L'organo disciplinare ha respinto il ricorso e le prove video presentate dal Siviglia, che ora potrà appellarsi solo alla Commissione d'Appello. Se la sanzione dovesse essere confermata in toto, le conseguenze per il club sarebbero pesantissime. Almeyda non potrà tornare in panchina fino alla partita infrasettimanale del 22 aprile contro il Levante.

Durante questo lungo periodo di assenza forzata, il tecnico salterà sfide cruciali per la stagione del Siviglia: il sentitissimo derby contro il Betis, oltre alle gare contro Getafe, Rayo Vallecano, Barcellona, Valencia, Oviedo e Atlético de Madrid.