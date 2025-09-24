Lo stadio del quartiere di Nervion non è più inespugnabile e il prossimo avversario nel calendario è il Barcellona di Lamine Yamal

Samuele Amato Redattore 24 settembre - 20:28

Era un fattore chiave. Nella testa degli avversari mettersi in viaggio per arrivare nella caldera del quartiere di Nervion pesava come un macigno. Ma sembra quasi un ricordo sbiadito, l'aura di uno stadio che ha visto gioire poche volte i tifosi in quest'anno solare. Con la sconfitta di ieri contro il Villarreal, il Siviglia non riesce più a vincere al Sanchez-Pizjuan.

Siviglia, una sola vittoria in 13 partite al Sanchez-Pizjuan — Un trend decisamente anomalo per una squadra di calcio, che fa del proprio pubblico il 12esimo uomo e fattore determinante nelle sfide più importanti. Ma è anche un andamento che segue le ultime deludenti stagioni degli andalusi: la scorsa, ad esempio, sono riusciti a raggiungere la salvezza per un punto. La stagione corrente si pone sullo stesso livello: due vittorie, un pareggio e tre sconfitte - di cui due arrivate proprio in casa.

Con le ultime partite, il Siviglia sembra aver perso la propria solidità nello stadio Sanchez-Pizjuan sito nel quartiere di Nevrion della capitale dell'Andalusia. Con le due sconfitte e il pareggio di questa prima parte del nuovo campionato, il Siviglia ha raccolto una sola vittoria in 13 partite giocate nell'impianto casalingo nel 2025.

L'unica vittoria al Sanchez-Pizjuan del Siviglia di quest'anno è arrivata contro il Las Palmas la scorsa stagione, il 13 maggio. Una vittoria che ha matematicamente assicurato la salvezza e la permanenza in Liga grazie a un gol di Alvaro Garcia Pascual. L'attaccante, che si è trasferito a Cadice la scorsa estate, era presente alla partita di ieri contro il Villarreal, insieme all'altro ex-biancorosso e compagno di squadra Suso.

Questo andamento in casa è molto preoccupante, anche se i Nervionenses sono riusciti ad ottenere qualche risultato ottimo e buone prestazioni fuori casa. E preoccupa il prossimo avversario del Siviglia che arriverà al Sanchez-Pizjuan: il Barcellona. Gli andalusi ospiteranno i blaugrana di Hansi Flick il 5 ottobre, con i campioni in carica potrebbero recuperare Lamine Yamal per la sfida.