Siviglia, Suso dice addio: “Ciclo chiuso bene, ho sempre dato il massimo”

Suso saluta il Siviglia

Nella scorsa decade, Suso ha vestito la maglia del Milan, con la quale ha vinto la Supercoppa Italiana nel 2016 battendo la Juventus ai rigori. Durante quel match, il classe 1993 fornì anche l'assist per la rete del pareggio di Giacomo Bonaventura e segnò anche uno dei tiri dal dischetto. Nel gennaio del 2020, pochi mesi prima della sospensione di tutte le competizioni a causa della pandemia del Covid, l'esterno destro passò al Siviglia. In quell'estate, tutte le squadre tornarono in campo ed il club dell'Andalusia chiuse la stagione con la qualificazione in Champions e la vittoria dell'Europa League ai danni dell'Inter, allora allenata da Antonio Conte. Tre stagioni dopo, Suso ed i suoi compagni vinsero un'altra volta la competizione, battendo prima la Juve in semifinale, in cui fu determinante con un gol, e poi la Roma in finale dopo i rigori, in un match pieno di polemiche.