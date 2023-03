Slavia Praga Women, Necidovà: “Non vediamo l’ora che arrivi il derby”

La sfida al femminile contro lo Sparta è molto attesa in città. Data l'importanza, la partita verrà trasmessa in chiaro su O2 TV Sport

La Repubblica Ceca attende con ansia lo scoccare delle 14 di domenica quando a Praga andrà in scena il derby femminile tra lo Sparta e lo Slavia. L'Epet Arena sarà il teatro delle ostilità e - data l'importanza - la partita verrà trasmessa in chiaro su O2 TV Sport. Le due compagini sono molto vicine in classifica e ci si aspetta una stracittadina molto entusiasmante.

Sui canali ufficiali del club biancorosso è intervenuta il difensore centrale - Simona Necidovà - la quale ci ha tenuto a suonare la carica: "C'è sicuramente un vantaggio quando sei in testa al campionato, c'è un vantaggio psicologico dalla nostra parte, ma il derby è una partita specifica e completamente diversa, solo così mostrerà come stiamo andando. Non vediamo l'ora che arrivino i derby, sono le partite più difficili del campionato, e dato che dovrebbe essere una delle partite più importanti del campionato, non vediamo l'ora ancora di più perché giocheremo nello stadio principale, anche se è a Letná. Ci si aspetta che arrivino molti spettatori, il che è sempre una ricompensa per noi, spero che vengano anche molti tifosi slavi, ci sosterranno e vinceremo la partita".