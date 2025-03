Slavia schiacciasassi e proiettato verso il titolo, lo Sparta rincorre: l’analisi del derby di Praga

Lo Slavia proverà a imporre nuovamente il suo dominio nell'attesissimo derby di Praga contro lo Sparta.

Il Derby di Praga è una delle partite più affascinanti del panorama calcistico europeo: è un evento che travalica la mera rivalità sportivo, diventando un confronto che affonda le sue radici nei primi anni del secolo scorso e che infiamma la passione dei tifosi cechi. Soprattutto, perché parliamo di due squadre che non solo hanno rappresentato il vertice della competizione nazionale, ma anche perché sono le più titolate della Repubblica Ceca. Al momento lo Slavia ne conta 7 mentre lo Sparta 14, ma la distanza è destinata ad accorciarsi dato che quest'anno la squadra di Jindřich Trpišovský è partita in quarta, mettendo a ferro e fuoco le difese di tutto il campionato.

Sotto un punto di vista storico lo Sparta rappresenta la squadra che ha più incarnato l'essenza del calcio ceco, grazie ad una forte tradizione che l'ha portata a vincere e dominare nel proprio paese. Lo Slavia, dal canto suo, è riuscito a rendersi una vera e propria contender per il titolo soprattutto quando è stato acquistato da investitori cinesi, i quali sono riusciti a far fare al club un salto di qualità e renderlo una corazzata capace di annientare un campionato, come successo proprio quest'anno.

Il momento di forma delle due squadre — Lo Slavia Praga sta vivendo un'annata straordinaria e sembra destinato a laurearsi campione della Repubblica Ceca per l'ottava volta nella sua storia. Con 65 punti in classifica, ben 13 di vantaggio sullo Sparta (che è fermo a 52), la squadra allenata da Jindřich Trpišovský ha dimostrato una netta superiorità rispetto alle rivali. I numeri parlano chiaro: lo Slavia vanta il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. Ha vinto le ultime cinque partite, consolidando il primato e dimostrando un'organizzazione tattica impeccabile. Gran parte del merito va a una difesa solida e a un portiere di gran livello come Jakub Markovic, che ha dimostrato affidabilità tra i pali.

Dal punto di vista offensivo, lo Slavia può contare su un reparto avanzato di qualità, guidato da Tomas Chory. L'attaccante ceco ha già segnato 10 gol in campionato e fornito 2 assist, dimostrando di essere un punto di riferimento imprescindibile per la squadra. Al suo fianco, brillano anche altre stelle emergenti come il senegalese El Hadji Diouf, classe 2004, che è diventato una pedina fondamentale nel centrocampo dello Slavia. Il giovane talento ha già contribuito a 10 reti della squadra, segno della sua importanza negli schemi di Trpišovský. Infine, un altro elemento chiave è Oscar Dorley, il liberiano arrivato dallo Slovan Liberec, che con la sua duttilità e visione di gioco ha saputo imporsi come leader nella zona nevralgica del campo.

Se lo Slavia vola, lo Sparta sta vivendo una stagione ben più difficile. Dopo aver conquistato gli ultimi due titoli nazionali, la squadra allenata da Lars Friis sta faticando a mantenere il passo e si trova attualmente al terzo posto in classifica, con 52 punti al pari con il Viktoria Plzen, che ha aumentato significativamente i giri rispetto ad un inizio stagione un po' frenato. Uno dei problemi principali dello Sparta in questa stagione è la fragilità difensiva. Con 26 gol subiti in 24 partite, la squadra ha la sesta miglior difesa del campionato, un dato che non rispecchia il livello di un club che punta al titolo. La difficoltà nel mantenere la solidità arretrata ha penalizzato il rendimento della squadra, che ha alternato prestazioni convincenti a passi falsi inaspettati.

I precedenti — Negli ultimi dieci confronti tra Sparta Praga e Slavia Praga, il bilancio è piuttosto equilibrato. L’ultimo incontro ha visto lo Slavia trionfare per 2-1 in casa, ma nei due match precedenti il derby è terminato in parità, in entrambi i casi senza che nessuna delle due squadre riuscisse a realizzare una rete. Riavvolgendo il nastro della storia, troviamo vittorie spettacolari da parte dello Sparta che ha vinto il 28 febbraio 2024 per 2-3. Tuttavia, anche lo Slavia è riuscito ad ottenere soddisfazioni nei derby recenti, vincendo, per esempio, in Coppa il 3 maggio 2023, per 2-0. E, prima ancora, s'è registrata una vittoria netta per 4-0, due anni fa.

Nel complesso, i precedenti mostrano una sfida sempre molto combattuta, con alternanza di successi e risultati spesso in bilico fino all’ultimo. Lo Slavia ha dimostrato una maggiore efficacia in casa, mentre lo Sparta ha saputo trovare successi importanti in trasferta. Il derby di Praga resta una delle partite più sentite del campionato ceco, e i risultati recenti confermano quanto la sfida sia imprevedibile e caratterizzata da grande equilibrio.

Il pronostico del derby — Alla luce dei dati analizzati, lo Slavia parte come netto favorito per questo derby. La squadra biancorossa ha dimostrato di essere la più attrezzata del campionato, con una difesa solida e un attacco prolifico. La forma recente dello Slavia è impressionante, con cinque vittorie consecutive e una squadra che sembra viaggiare a velocità massima verso il titolo. Ciò però non toglie che i calciatori dello Sparta scendano in campo con occhi iniettati di sangue, vogliosi e determinati a regalare ai propri tifosi una vittoria agognata e che potrebbe - per certi versi - riaprire la lotta al titolo, accorciando un minimo le distanze. La visione più realistica, però, non permette di discostarsi da una vittoria da parte della formazione di Trpišovský. Il derby di Praga resta comunque una partita imprevedibile, dove il fattore emotivo e la tensione possono giocare un ruolo fondamentale.