Slovacchia-Germania, Nagelsmann vuole i tre punti: il pronostico di DDD

Federico Grimaldi 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 12:16)

Tutto pronto per l’esordio nel Gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Mondiali, con la Germania che debutta in trasferta contro una Slovacchia solida e ben organizzata. La squadra di Julian Nagelsmann punta a iniziare il cammino verso la rassegna iridata con una vittoria, ma l’ostacolo non è dei più semplici: di fronte ci sarà infatti la formazione allenata da Francesco Calzona, capace di compattezza difensiva e ripartenze letali. Una sfida subito ad alta tensione per i tedeschi, chiamati a dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.Ecco il pronostico di DDD.

Slovacchia-Germania, come arrivano le due squadre — La Germania si presenta all’esordio nelle qualificazioni con il desiderio di invertire la rotta dopo un periodo negativo. I tedeschi arrivano infatti da due sconfitte consecutive: la prima contro il Portogallo e poi, nella finale per il 3º posto di UEFA Nations League, persa in casa contro la Francia. Per questo, ottenere una vittoria contro la Slovacchia rappresenta il miglior modo per ripartire e rilanciare le ambizioni verso il prossimo Mondiale. Guardando ai precedenti più recenti tra le due nazionali, spiccano due confronti del 2016: un'amichevole vinta dalla Slovacchia, seguita dalla rivincita tedesca negli ottavi di finale di EURO 2016, con un netto successo.

La Slovacchia, invece, arriva alla gara in un momento tutt’altro che brillante. La squadra di Calzona non vince dal 19 novembre 2024, quando si impose sull’Estonia. Da allora ha raccolto solo un pareggio e tre sconfitte, faticando a trovare continuità e solidità nei risultati. Contro la Germania servirà una prova di orgoglio e compattezza per provare a strappare un risultato positivo.

Le probabili formazioni — Sul piano tattico, si prevede una sfida interessante tra due filosofie di gioco ben definite. La Slovacchia dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3 voluto da Calzona, puntando sull’equilibrio tra centrocampo e attacco, con Lobotka a dettare i tempi e Bozenik riferimento offensivo. In difesa, la leadership di Skriniar sarà fondamentale per contenere il talento tedesco.

La Germania, invece, si affiderà al 4-2-3-1 disegnato da Nagelsmann, con Wirtz nel ruolo di trequartista pronto a innescare gli inserimenti di Adeyemi e Gnabry. A centrocampo, Goretzka e Stiller saranno chiamati a dare equilibrio, mentre in difesa spicca la coppia centrale formata da Tah e Rüdiger.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Skriniar, Gyomber, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Schranz, Bozenik, Duris. Ct: Calzona.Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Adeyemi, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Ct: Nagelsmann.

Slovacchia-Germania, il pronostico di DDD — Guardando ai valori in campo e allo stato di forma delle due squadre, la Germania parte favorita per qualità individuali e profondità della rosa. Nonostante le recenti sconfitte, la nazionale di Nagelsmann ha tutte le carte in regola per imporsi e cominciare con il piede giusto il percorso di qualificazione. Tuttavia, non sarà una passeggiata: la Slovacchia, seppur in difficoltà negli ultimi mesi, è una squadra organizzata che, soprattutto in casa, può mettere in difficoltà anche avversari più quotati. Il pronostico pende dalla parte dei tedeschi, ma ci si aspetta una partita più combattuta di quanto dica il divario tecnico. Una vittoria della Germania con almeno due gol di scarto è l’esito più probabile, ma attenzione a eventuali sorprese.