Quello del difensore centrale è anche il gol numero 500 nella storia della Slovacchia, che punta al Mondiale del 2026 con una buona prestazione e una marcatura importante ma fortunosa.

Filippo Montoli 14 ottobre - 11:31

La Slovacchia ha vinto per 2-0 contro Lussemburgo grazie ai gol di Obert, difensore del Cagliari e Schranz. La squadra di casa è così a pari punti con la Germania in prima posizione del Gruppo A delle Qualificazioni ai Mondiali 2026. Quello del difensore è la prima rete personale con la Nazionale ed è la numero 500 della Slovacchia. Il cagliaritano Obert ha però ammesso nel post-partita di aver segnato per sbaglio e che la sua intenzione non era quella di tirare.

Obert, un gol inaspettato per il difensore del Cagliari: "Ero lì per sbaglio" — Il primo gol in Nazionale non si scorda mai, soprattutto se potrebbe valere una storica qualificazione a un Mondiale. Il gol di Adam Obert al minuto 55 ha sbloccato una partita non così semplice come poteva sembrare all'inizio. Il Lussemburgo fino a quel momento aveva opposto una strenua resistenza, tentando anche qualche sortita verso la porta slovacca in più occasioni. Una rete molto importante sarebbe però avvenuta casualmente, o almeno ciò è quello che ha affermato l'autore del gol.

Nel post-partita, Obert ha raccontato di come tutto sia nato addirittura da un suo errore di posizionamento sul corner: "Avevamo pronti diversi schemi da corner. In quel caso avevo capito che ne stessimo provando un altro. La palla infatti doveva andare ad Haraslin, io non dovevo fare quel movimento. Poi mi sono trovato la palla tra i piedi e non ho idea di come abbia potuto segnare. Non ho nemmeno visto il gol. Ho capito di aver segnato vedendo i miei compagni esultare".

La rete di Obert è anche la 500esima della storia della Slovacchia: "Ho saputo dopo di questo traguardo. Sono molto contento, ma ora dobbiamo pensare a farne altri a novembre". Nell'ultima sosta per le Nazionali, infatti, la nazionale slovacca sarà impegnata con Irlanda del Nord in casa e Germania in trasferta. Al momento la classifica vede a 9 punti tedeschi e slovacchi, seguiti a 6 dagli irlandesi. Tutto è ancora aperto quindi, sia per la qualificazione diretta sia per il passaggio ai playoff.