Sneijder torna in campo: l’ex Inter esordisce in nona serie olandese

A 41 anni e qualche kilo in più, il fantasista ha deciso di ritornare in campo e l'ha fatto con la maglia con l'OSM'75 in nona serie olandese: il fratello è vice-allenatore mentre in rosa c'è il piccolo di casa.

Michele Massa 10 marzo - 16:43

Wesley Sneijder è sicuramente tra i calciatori più amati dai tifosi dell'Inter e non solo. Anche in Olanda, il trequartista si è riuscito a far apprezzare a suon di assist decisivi e i suoi famosissimi calci di punizione, tanto amati dai suoi sostenitori. A 41 anni e qualche kilo in più, il fantasista ha deciso di ritornare in campo e l'ha fatto con la maglia con l'OSM'75 in nona serie olandese.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Sneijder ritorna a giocare con la maglia "di famiglia" — L'OSM'75 ha un legame strettamente familiare per l'ex Inter. Infatti il vice-allenatore è il fratello maggiore, Jeffrey, mentre nella rosa milita Rodney, il fratello minore della famiglia Sneijder. Per Wesley sono stati venti i minuti giocati, dove si è posizionato davanti la difesa e a suon di lanci ha propiziato alcune azioni pericolose.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Al termine della partita il centrocampista ha poi commentato così questa sua nuova avventura: "Perché non farlo? Sono ancora un mediano dal discreto piede. Il calcio per me è sempre il gioco più bello. Ho avuto questa occasione e l'ho voluta prendere al volo, non so quando mi ricapiterà. Volevo solo divertirmi, è stato bello poter condividere lo spogliatoio e la mensa con questi ragazzi che reputo fantastici".

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.