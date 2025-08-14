I Blues devolveranno parte dei bonus guadagnati con la vittoria del Mondiale per Club alla famiglia del calciatore del Liverpool.

Giorgio Abbratozzato 14 agosto - 14:40

La notizia di un bel gesto di solidarietà arriva direttamente dall'Inghilterra. Il Chelsea ha deciso di sostenere la famiglia di Diogo Jota, calciatore del Liverpool scomparso lo scorso 3 luglio. Infatti, una parte dei bonus guadagnati dai giocatori sarà devoluta alla famiglia del portoghese.

La cifra incassata al Mondiale dal Chelsea — La vittoria del Mondiale per Club ha fruttato una cifra intorno ai 114,6 milioni di dollari, che distribuiti equamente ad ogni calciatore presente nella competizione sono 15,5 milioni di dollari. Secondo quanto riporta The Athletic, la suddivisione in questo caso è stata fatta come se nello spogliatoio dei Blues ci fossero stati anche Diogo Jota e suo fratello André Silva. La decisione del club - ma anche dei calciatori - prevede il pagamento di un premio uguale alla loro famiglia, pari a oltre 500 mila dollari, al lordo delle tasse.

L'omaggio del Livepool e le parole di Michael Edwards — Il Liverpool ha già comunicato che onorerà la memoria del suo ex calciatore con la costruzione di una statua fuori da Anfield. Inoltre, in vista della prima della gara di apertura della Premier League contro il Bournemouth, venerdì, verrà osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

I giocatori indosseranno per tutta la stagione 2025/26 un emblema “Forever 20” sulle maglie, in ricordo del numero che Jota ha sempre portato. Il club ha deciso di ritirare il numero 20 a tutti i livelli, un onore mai concesso prima nella storia del Liverpool. L'importanza che Diogo ha avuto è stata immensa e rimarrà sempre nel cuore di tutti.

Il CEO dei Reds Michael Edwards ha parlato di tutta la situazione e ha parlato dell'importanza di coinvolgere la famiglia di Diogo.

Queste sono state le sue dichiarazioni:

"Come club eravamo pienamente consapevoli dei sentimenti dei nostri tifosi e li condividevamo. Era fondamentale coinvolgere la moglie di Diogo, Rute, e la sua famiglia nella decisione e assicurarci che fossero i primi a saperlo. Credo sia la prima volta nella storia del Liverpool che un simile riconoscimento viene conferito a un singolo giocatore. Diogo si è unito a noi nel 2020, ci ha portato il nostro ventesimo titolo e ha indossato con onore, distinzione e affetto il numero 20. Per il Liverpool Football Club, sarà per sempre il nostro numero 20".

Con questo gesto di solidarietà e rispetto dimostrano come il calcio possa andare oltre il campo da gioco. Il ricordo di Diogo Jota ha unito la famiglia, i club, i tifosi e tutto il mondo del calcio.

Visualizza questo post su Instagram