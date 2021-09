Sorpresa Fatih Karagumruk nella Serie A turca, la ricetta è tutta “italiana”

L'exploit del Fatih Karagumruk in questo inizio di stagione del campionato turco è merito della componente italiana della rosa

Per farlo ovviamente ha dovuto "servirsi" dell'esperienza di molti ex del campionato italiano, come Emiliano Viviano che registra già due cleen sheet in questo inizio di stagione.

Capocannoniere però rimane Aleksandar Pesic , 29enne croato che ha militato in passato nell 'Atalanta pre-Gasperiniana e che al momento è in vetta alla classifica marcatori con 5 reti all'attivo.

I freschi approdi di Benatia (ex Juve) e Karamoh (ex Inter e Parma) stanno consolidando la squadra, ma soprattutto supportando alla perfezione il tecnico Francesco Farioli, ex preparatore dei portieri al Sassuolo di De Zerbi che ha preferito lasciare l'Alanyaspor la scorsa stagione per mettersi in gioco. E a giudicare dai primi risultati, non pare nemmeno esser la sua prima esperienza assoluta su una panchina.