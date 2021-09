Ex Atalanta, Boakye decisivo nel derby di Gerusalemme: 3-0 Beitar, derby solo giallo

Hapoel Gerusalemme-Beitar Gerusalemme 0-3: dominio totale dei gialloneri che vincono il derby cittadino

Gerusalemme ritrova dopo 21 anni il suo derby ed è festa anche per Richmond Boakye, ex giocatore dell'Atalanta e del Latina, che ha segnato il gol del 2-0 a favore del Beitar sull'Hapoel al Jerusalem Derby. Il derby si è definitivamente colorato di giallo, per il 3-0 finale a favore del Beitar.

L'Hapoel ha ospitato il Beitar Jerusalem al Teddy Stadium nella prima partita di campionato tra le due squadre dal 15 aprile 2000 in una partita che all'epoca era terminata 1-1. Alon Mizrachi aveva segnato per il Beitar e Shay Aharon per l'Hapoel. Questa volta è stato Adi Tamir ad aprire le marcature al Teddy Stadium al 20esimo minuto con un bel tiro dalla distanza. L'ex atalantino Boakye ha raddoppiato il vantaggio per gli ospiti appena dieci minuti dopo l'intervallo con un gran gol. Il giovane difensore David Houja ha siglato la vittoria del Beitar con il suo gol al 67esimo minuto. Boakye-Yiadom ha segnato un gol dopo due presenze nel campionato israeliano dall'inizio della stagione 2021/2022.