Sotto accusa la madre di Mbappè: “Un procuratore senza licenza!”

Kylian Mbappè, anche per questa sessione di mercato, rimane uno dei nomi più citati.Quale futuro per la stella francese?Un destino incerto. Tutti lo vedono lontano da Parigi, lui aspetta che scocchi l’ora dei galacticos, ma per ora il suo rapporto con il Paris Saint Germain rimane in piedi. Una situazione che tiene in banco il club e la stampa parigina. Nelle ultime ore, il nome del classe ‘99 è tornato in voga sui quotidiani, ma non per meriti calcistici. Nel ciclone sua madre Fayza Lamari, tutrice del giocatore anche a livello lavorativo e citata dall’agente Yvan Le Mee.