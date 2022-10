Southampton, gioca poco e allora si laurea: Caballero ce l’ha fatta in Business Administration

Approfittando anche delle pochissime presenze in campo col Southampton, Wilfredo Daniel Caballero ha colto l’occasione per dedicarsi agli studi. Sì, perché il 41enne portiere argentino si è laureato pochi giorni fa al Longford College in Irlanda.

“Willy”, due volte titolare nella Nazionale argentina durante i Mondiali del 2018 in Russia, ha caricato un post sui social in cui ha espresso la sua gioia per il traguardo ottenuto: “Felice di condividere che sono un MBA laureato al Longford College. Non è stato facile, mi ci è voluto molto tempo e fatica per finirlo, ma ho lavorato molto e costantemente per ottenere questa certificazione”.