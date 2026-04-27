La sconfitta subita ieri dal Siviglia contro l'Osasuna a Pamplona ha relegato gli andalusi al terz'ultimo posto in classifica a quota 34 punti, con la zona salvezza che ora dista 1 punto quando mancano 5 giornate al termine del campionato e con i tifosi che sono furiosi con la società e i giocatori. Radio Cope ha descritto il rientro a casa della squadra del Siviglia dopo la pesante sconfitta per 2-1, raccontando di una situazione spaventosa e surreale.

L'ultima volta che il Siviglia retrocesse in Seconda Divisione fu nella stagione 1999-2000, e riuscì a ritornare nella Prima Divisione l'anno dopo. Da quel momento hanno confermato la loro permanenza nella massima serie fino ad oggi, con l'attuale rischio concreto di scendere nella seconda divisione del calcio spagnolo dopo 25 anni.

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SIVIGLIA, SPAGNA - 21 MARZO: Vista generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Siviglia FC e Valencia CF allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán il 21 marzo 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Caos Siviglia, la situazione raccontata da Radio Cope

Laha una fortissima presenza locale a Siviglia. In questi giorni, l'emittente locale è in prima linea nel raccontare, con podcast e dirette che analizzano ogni mossa della società e la rabbia dei tifosi, ecco il racconto della scorsa notte: "Sono arrivati ​​al campo di allenamento scortati da tutta la polizia, a bordo di, e non hanno utilizzato il pullman ufficiale della squadra nel tentativo di passare inosservati."

Hanno poi spiegato di come la polizia ha organizzato il ritorno a casa in sicurezza dei calciatori: "La polizia ha bloccato l'intera uscita dal campo, creando una sorta di corridoio. I giocatori sono partiti con le loro auto a 200 chilometri orari. C'erano circa 80 tifosi che urlavano e lanciavano insulti, ma fortunatamente la polizia ha gestito bene la situazione tenendo la tutto sotto controllo."

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Hanno poi concluso parlando della brutta situazione, ma spiegando che nulla è degenerato e tutto è stato controllato alla perfezione dalla Polizia: "La situazione non è degenerata ulteriormente, ma la scena era orribile: un Siviglia devastato, disteso qui al centro di allenamento, da dove i giocatori sono dovuti fuggire a tutta velocità. Una desolazione totale, ma la polizia per fortuna ha impedito qualsiasi incidente."