In carriera ha vestito le maglie di Getafe, Mallora e Fenerbahce. A 45 anni l'ex attaccante delle Furie Rosse ha deciso di ricominciare dalla settima serie

Mattia Celio Redattore 27 gennaio - 17:27

Dani Güiza non vuole proprio andare in pensione. A 45 anni, l'attaccante spagnolo è pronto a cominciare una nuova avventura perché da oggi sarà un nuovo giocatore del Jerez Industrial, squadra militante nella Primera Andaluza, la settima serie del calcio spagnolo. Il nativo di Jerez de la Frontera ha firmato un contratto fino al termine della stagione. In carriera ha vestito anche la maglia della nazionale spagnola, laureandosi campione nel 2008.

Spagna, Dani Güiza riparte dalla settima serie: è un nuovo giocatore dello Jerez Industrial — Dani Güiza è immortale. Uno dei migliori attaccanti spagnoli della Liga non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e, a 45 anni, ha deciso di iniziare una nuova avventura. Con una carriera più che completa nel mondo del calcio, l'attaccante ha firmato per il Jerez Industrial, nella Primera Andaluza, fino alla fine della stagione.

Cresciuto nelle giovanili del Xerez, Güiza ha dedicato la sua carriera a diversi club sia in Spagna che all'estero. Nella Liga è stato un punto di riferimento per Getafe (con il quale ha perso la finale di Coppa UEFA nel 2007 contro il Siviglia) e Mallorca. Nel 2008 vola in Turchia, dove veste la maglia del Fenerbahce per tre stagioni. Con i canarini gialli vince un campionato turco e una Coppa di Turchia.

Nel 2013 si trasferisce ai paraguaiani del Cerro Porteno con il quale esordisce in Coppa Libertadores. Ma le soddisfazioni migliori se le leva con la Spagna con la quale totalizza 6 reti in 21 presenze e soprattutto con le Furie Rosse conquista l'Europeo del 2008. In quella competizione, inoltre, realizza due reti: contro la Grecia al primo turno e nella semifinale contro la Russia.

La presentazione del neo attaccante è avvenuta tramite un video postato sui social del club industriale nel quale si vede Guiza scendere in campo allo stadio Pedro Garrido, sede del club di Jerez: "Per la prima volta, indosserò la maglia del mio quartiere. Spero che tutto vada bene e che tutti noi abbiamo successo", ha detto il calciatore nelle sue prime parole da nuovo giocatore del Jerez Industrial. Di seguito il comunicato: "Giuro che non è un pesce d'aprile. Dani Güiza è ora un giocatore del Jerez Industrial ! Gol, esperienza e leadership per la squadra dell'Industrial. Bentornato a casa, Dani".