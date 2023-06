Spagna, De La Fuente senza giri di parole: “Non devi pisciare acqua di colonia per essere c.t.”

Un incarico prestigioso ed importante senza dubbio. Il 61enne tecnico di Haro lo considera comunque "normale": "A molti sembra che per avere questo ruolo devi pisciare acqua di colonia o essere discendente "de la pata del Cid" (espressione spagnola utilizzata con riferimento ad un soggetto che si crede superiore per la sua origine o stirpe). Non sono né l'una né l'altra cosa, sono solo un uomo normale", le parole di De La Fuente contenute nel documentario "Luis De La Fuente, el hombre tranquilo", in onda su #Vamos per Movistar Plus+.

"Poca esperienza? Dopo 40 anni di calcio e 10 in Federazione..."

Continua De La Fuente: "Ero molto tranquillo al momento dell'assunzione da c.t. della Spagna, lo sono anche adesso. Certamente sento la responsabilità perché si tratta di una posizione molto importante, ma voglio affrontare questa fase della mia carriera con tranquillità". Sulla questione dell'inesperienza, avanzata da diversi addetti ai lavori, il c.t. della Spagna è chiaro: "Questa cosa mi sta un po' qui. Che altra esperienza si può volere ancora dopo 40 anni nel mondo del calcio e 10 anni in Federazione?"

Sull'addio alla Spagna di Sergio Ramos

"Il Ct De La Fuente mi ha chiamato per dirmi che non conta su di me a prescindere da come giocherò". Così Sergio Ramos aveva annunciato l'addio alla Spagna, con tanto di polemica, con un post sui propri profili social nello scorso mese di febbraio.

All'interno del documentario su De La Fuente non manca un passaggio sul tema Sergio Ramos: "Sono molto tranquillo perché ritengo di aver agito in modo onestamente. Fa male chiudere rapporti in questo modo, ma la mia porta rimane sempre aperta...".