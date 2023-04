Spagna, enorme invasione di zanzare: partita sospesa tra punture e collirio per gli occhi

Tante punture e tante scene mai viste su un campo di calcio. A Cadice non se lo dimenticheranno troppo facilmente...

Per un motivo o per un altro capita che una partita venga temporaneamente sospesa. Non accade tutti i giorni, però, che due squadre in campo siano costrette a fermarsi per un'invasione di milioni di zanzare. E' accaduto durante la partita tra Cádiz CF Mirandilla e San Roque de Lepe, trentesimo turno del Gruppo IV della Segunda Federacion (quarta categoria del campionato spagnolo).

Al 40' del primo tempo Cádiz CF Mirandilla-San Roque de Lepe viene interrotta dall'arbitro per l'impressionante sciame di zanzare che ha reso problematica la visuale in campo. Sulle tribune i tifosi sono stati costretti ad allontanarsi di gran corsa. Giocatori, allenatori, staff, arbitro e assistenti hanno lasciato immediatamente il terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi.

Come riferito dai dirigenti presenti sul campo, diversi giocatori sono stati punti dalle zanzare. Alcuni hanno dovuto far ricorso al collirio per gli occhi. Scene apocalittiche che hanno causato il fuggi fuggi generale. "E' la prima volta in assoluto che accade una cosa del genere. Le zanzare erano piccole ma numerosissime".

La partita, stoppata a cinque minuti dalla fine del primo tempo sull'1-0 in favore del San Roque de Lepe, è potuta riprendere dopo più di un'ora. Il match è poi terminato 1-1.