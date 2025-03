Spagna, i convocati di De La Fuente: prima chiamata per Raùl Asencio

La Spagna è chiamata ad un doppio confronto duro, contro l'Olanda, che vale l'accesso alle semifinali di Nations League. L'allenatore spagnolo ha deciso di portare sia componenti già collaudati, che nuovi. A spiccare su tutti, è la presenza del giovane difensore del Real. Il classe 2003 ha sbalordito tutti in questo inizio anno ed è pronto a prendersi anche la nazionale. Chi rimane a casa, forse anche un po' a sorpresa, è Isco. Il talento del Betis sta giocando, come suo solito, in maniera divina, ma non è bastato per rientrare nelle grazie dell'allenatore. Qui l'elenco di tutti i convocati:

Niente convocazione per Huijsen

Dalle voci che circolavano in Spagna, era quasi certa la prima convocazione in nazionale maggiore per l'ex difensore di Juve e Roma. Invece, ancora una volta, si dovrà accontentare di giocare con l'under 21. De La Fuente, non ha dato spiegazioni in merito. Si è soffermato di più a spiegare l'assenza di due pedine fondamentali, come quelle di Isco e Gavi: "Ci sono più giocatori che potrebbero esserci di quanti ce ne siano. Gavi dimostra la forza del calcio spagnolo, così come Isco. Sfortunatamente, non ci sono, ma ci sono. Avranno l'opportunità se ne avremo bisogno. Questa lista è la migliore che possiamo fare". Nonostante l'assenza di questi giocatori, la Spagna è pronta a dare battaglia all'Olanda per accedere alle semifinali di Nations League.