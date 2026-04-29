Tolleranza zero in casa Espanyol, con il club catalano che ha annunciato ufficialmente di aver individuato diversi casi di rivendita illecita di abbonamenti in occasione dell'attesa sfida di Liga contro il Real Madrid. La risposta della società non si è fatta attendere, segnando un precedente importante nella lotta al bagarinaggio.

Secondo quanto comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali, i titoli d'accesso messi illegalmente sul mercato secondario sono stati immediatamente annullati. Ma non finisce qui, perché la società catalana ha applicato alla lettera l'Articolo 13 del Regolamento Interno e ha disposto la revoca dell'abbonamento per i trasgressori non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

BARCELLONA, SPAGNA - 01 FEBBRAIO: Carlos Romero, Alex Kral e Pol Lozano dell'RCD Espanyol festeggiano la vittoria dopo la partita di LaLiga tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 01 febbraio 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images).

Espanyol, ecco cosa è stato punito ai tifosi

Il

è la vendita illegale o non autorizzata di biglietti per eventi molto richiesti, in questo caso la partita tra Espanyol e Real Madrid, effettuata a un prezzo molto più alto di quello ufficiale. l'abbonato, che ha pagato un prezzo fisso per tutte le partite, vende il proprio posto a una terza persona per una singola partita di cartello guadagnando cifre spropositate rispetto al reale prezzo del biglietto di gara.

L'abbonamento è infatti considerato un titolo personale e non cedibile (a meno che non si usino i canali ufficiali di cessione del club). L'articolo sancisce che il titolare è l'unico responsabile della tessera dell'abbonamento e del suo utilizzo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

L'articolo 13 messo in atto dai catalani stabilisce che trarre profitto economico dalla propria tessera (rivendendola o affittandola per singole partite) costituisce una violazione delle norme associative. Questo comportamento viene classificato come un'infrazione grave o molto grave.

Quando viene applicato l'Articolo 13 il titolo d'accesso viene invalidato per la partita in questione e, in base alla gravità, il regolamento può prevedere la sospensione dei diritti di socio fino a un periodo di 5 anni e come in questo caso l'annullamento dell'abbonamento per questa stagione e per la prossima.

Contenuto non disponibile. Vedi su Twitter

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.