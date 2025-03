Lutto in Spagna: è morto a 31 anni l’arbitro David Garcia de la Loma

La Federazione spagnola , attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, ha salutato così il fischietto 31enne: "La Rfef vuole esprimere le sue più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di David Garcia de la Loma, arbitro della Segunda Federazione morto dopo una lunga malattia. David è stato un esempio di lotta, costanza e amore per l'arbitraggio. I suoi compagni, in tutte le categorie del nostro calcio, indosseranno questa settimana braccialetti neri in omaggio alla sua figura. Riposa in pace".

A causa della malattia l'arbitro ha subito anche l'amputazione di un braccio, ma non ha mai abbandonato la sua passione per l'arbitraggio. Il 10 settembre 2022 è così tornato in campo per arbitrare la partita di Segunda Rfef tra l'Atletico de Madrid ‘B' e il Don Benito. Un momento toccante e da ricordare per tutto il calcio spagnolo: in quell'occasione le due squadre hanno anche regalato una maglia commemorativa all'ex arbitro tra gli applausi e la commozione di tutto il pubblico presente.