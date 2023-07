Spagna, nuovo attaccante al Leganes: nel video di presentazione spuntano…i cetrioli

Cosa non ci si inventa...per rendere sempre più social le presentazioni dei nuovi giocatori...non solo in Italia...

Il Leganés, club militante nella Segunda División spagnola, ha dato il benvenuto a Darío Poveda. L'attaccante spagnolo classe '97 arriva dal Getafe in prestito fino al 30 giugno 2024. L'annuncio del Leganés è stato "apparecchiato" aggiungendoci un ingrediente particolare, ma familiare da queste parti...

Il Leganés ha ufficializzato l'arrivo di Poveda in prestito dal Getafe. Nel video di presentazione pubblicato sui propri canali social, non è sfuggito un particolare: una portata di cetrioli.

Un dettaglio, che magari a molti non dirà nulla, ma che c'entra eccome con il club spagnolo. Sì perché i giocatori del Leganés sono definiti "Pepineros", "raccoglitori di cetrioli". In spagnolo "pepino" significa "cetriolo". Un indizio, quello dei cetrioli, che non è passato inosservato ai più e che è strettamente legato al soprannome tanto caro al Leganés.