Spagna, prima l’ambulanza e poi il rigore: il portiere si rifiuta, gol a porta vuota

Lo Sporting Cabanillas vince a casa dell’Azuqueca B in modo controverso. L’arbitro assegna il rigore decisivo 15 minuti dopo il fischio finale, causa attesa ambulanza per grave infortunio di un giocatore, e gli ospiti segnano a porta vuota…

Weekend di calcio sorprendente in Spagna. Non solo per il pareggio in casa del Real Madrid col Girona. Sì, perché il match di domenica tra CD Azuqueca B e Sporting Cabanillas, valido per la nona giornata del Gruppo 2 della Primera División Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha (settimo livello della piramide calcistica spagnola), ha avuto un esito del tutto insolito.