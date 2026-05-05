Antony Matheus dos Santos, conosciuto semplicemente come Antony, è alla seconda stagione con la maglia del Real Betis di Siviglia ma alla prima intera dopo essere arrivato la scorsa stagione a gennaio dal Manchester United. Con gli spagnoli ha trovato subito la sua dimensione, concludendo la scorsa stagione con 26 presenze, 9 gol e 5 assist raggiungendo la finale di Conference League arrendendosi solo contro il Chelsea.

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FIRENZE, ITALIA - 8 MAGGIO: Antony del Real Betis Balompié festeggia la vittoria dopo la partita di andata della semifinale della UEFA Conference League 2024/25 tra ACF Fiorentina e Real Betis Balompié all'Artemio Franchi l'8 maggio 2025 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Antony, nemmeno la pubalgia l'ha fermato

Nemmeno il dolore fisico è riuscito a fermare il talento mancino di. In attesa che i medici decidano se sottoporlo a un intervento al termine di questa stagione, lui ha risposto sul campo con la prova più alta e decisiva del suo percorso professionale. Sempre sotto i riflettori con i Red Devils e attaccato costantemente per delle giocate non all'altezza, quest'anno è definitivamente esploso nonostante tutto.

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Questa stagione è senza ombra di dubbio la migliore per Antony, che nonostante il problema fisico ha collezionato 42 presenze, segnando 13 gol e fornendo 10 assist ai compagni. Numeri che si avvicinano a quelli della sua ultima stagione in Olanda con la maglia dell'Ajax, quando raggiunse 12 gol e 10 assist in 33 presenze e convinse il Manchester United a investire su di lui ben 95 milioni di euro più un bonus di 5 milioni.

La sua avventura in terra Inglese iniziò allo stesso modo, con giocate di alto livello ma non fu costante nella stagione e mezzo dopo, diventando bersaglio dei media inglesi e meme internazionale per le sue giocate esuberanti, ma inutili. Ora il brasiliano spera in una convocazione da parte di Carlo Ancelotti per il Mondiale di quest'estate dopo i sacrifici e i numeri raggiunti in questa stagione.