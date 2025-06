Spagna, rissa in una partita tra squadre Under16: episodio vergognoso

Episodi nel calcio che non dovrebbero succedere, soprattutto quando si tratta di selezioni giovanili. Probabilmente verranno presi dei provvedimenti

In Spagna, durante una partita tra due squadre Under16 ha avuto inizio una rissa tra giocatori. Le compagini coinvolte erano quelle del Celta Vigo e del Real Madrid. Per impedire altri episodi vergognosi come questo, si prenderanno dei provvedimenti.

Rissa tra squadre Under16 durante una partita in Spagna La regione spagnola della Galizia ha ospitato il Torneo Provincia Termal di Ourense. A questa manifestazione sportiva, partecipano le selezioni giovanili delle principali squadre della Spagna. La partita tra le compagini Under16 del Celta Vigo e del Real Madrid, vinta 2-0 dai Blancos, ha lasciato il segno in maniera negativa e vergognosa. Ad un certo punto del match, c'è stato un contrasto acceso tra alcuni giocatori delle due squadre. Le immagini dell'emittente En Xogo tvG2 mostrano come questa situazione sia diventata una rissa in poco tempo. Il portiere del Real Madrid ha colpito un avversario alle spalle. Il rettangolo verde si è trasformato in un ring, con ragazzi di 15 e 16 anni che si prendevano a calcio e si davano spintoni.

Durante la rissa, la squadra arbitrale si trovava nei pressi della panchina del Celta Vigo e, dopo pochi minuti, hanno ripristinato l'ordine in campo. Al termine della rissa tra le due giovani squadre, il direttore di gara ha estratto ben tre cartellini rossi. Quest'episodio, alla fine, ha portato tanta amarezza, visto che non ha nulla a che fare con i valori del calcio e dello sport in generale, soprattutto se si tratta di selezioni giovanili. Quanto successo tra le squadre Under16 di Celta Vigo e Real Madrid ha sollevato tanta indignazione in tutto il territorio spagnolo. Le persone che lavorano nel mondo del calcio in Spagna, tra l'altro, hanno chiesto provvedimenti esemplari per impedire che questi episodi vengano rifatti nelle partite che verranno in futuro.