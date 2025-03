Poborsky, Berger, Horvath e Dockal sono i più conosciuti di oltre 120 giocatori ad aver giocato per le due squadre del Derby di Praga

Quella tra Sparta Praga e Slavia Praga è una delle partite più sentite non solo in Repubblica Ceca, ma in Europa. A rendere la sfida affascinante c'è sicuramente il fatto che si tratta di uno dei derby più antichi del Vecchio continente. Le due squadre, infatti, sono state fondate entrambe alla fine del XIX secolo e per questo si sono affrontate più di 300 volte nella loro storia, con la bilancia che pende a favore dello Sparta. Ad accendere ulteriormente la rivalità bisogna considerare che competono quasi ogni anno per la vittoria in campionato, essendo tra le migliori squadre del Paese. Considerando la lunga storia del match, non deve sorprendere che quasi 150 giocatori abbiano indossato entrambe le casacche.

Karel Poborsky — Certamente il più noto dei doppi ex della partita, Poborsky è stato una delle ali e, in generale, dei giocatori più importanti della storia della Repubblica Ceca. Con la nazionale è secondo solo a Petr Cech per numero di presenze, avendo giocato 119 partite. Comincia la sua carriera nel Ceske Budejovice, stessa squadra con cui chiuderà l'esperienza da calciatore. Qui e successivamente nel Viktoria Zizkov dimostra una certa facilità sia nel segnare sia nel far segnare e per questo su di lui piombano gli occhi delle big nazionali. È lo Slavia ad accaparrarsi l'ala destra, la quale contribuisce alla vittoria del campionato nella stagione 1995/96 in un periodo in cui era lo Sparta Praga a dominare. Con i biancorossi gioca solo una stagione perché a muoversi per Poborsky sono anche le big europee, tra cui il Manchester United di Alex Ferguson. Con i Red Devils però non riesce a dimostrare a pieno le sue qualità e, vista la concorrenza su quella fascia, viene ceduto nel gennaio dell'anno dopo al Benfica. Dopo un breve passaggio in Italia con la Lazio, torna in patria, questa volta sponda granata dello Sparta. Qui gioca 115 partite, segnando 33 gol e registrando 32 assist. Vince inoltre per due volte il campionato e una Coppa ceca.

Patrik Berger — Altro giocatore offensivo di gran talento e qualità, Berger è stato impiegato soprattutto come trequartista e come esterno sinistro di centrocampo. Nato a Praga, debutta con lo Slavia nella massima serie ceca nel 1992/93 e con i biancorossi gioca per 3 stagioni, guadagnando la titolarità. Ha numeri importanti in fatto di gol e assist considerando il ruolo che ricopre e per questo il Borussia Dortmund decide di investire sul giovane talento. Con i gialloneri in una sola stagione vince campionato e Supercoppa. A questo punto piomba su di lui il Liverpool. Con i Reds gioca per 7 stagioni, la più lunga permanenza in un club per il ceco, mettendo a segno 35 gol e 28 assist. Prima di abbandonare il Regno Unito, veste le maglie di Portsmouth e Aston Villa. Infine, decide di tornare nella sua città di nascita per chiudere la carriera, ma decide di farlo con lo Sparta Praga, con cui vince il campionato 2009/10 prima di appendere gli scarpini al chiodo.

Pavel Horvath — Centrocampista centrale e mediano, anche Horvath contribuisce a molti gol delle squadre in cui gioca con gol e assist. In questo caso, il ceco gira tra tutte e tre le squadre migliori del campionato: Slavia, Sparta e Viktoria Plzen. Nato a Praga, comincia la sua avventura tra i professionisti con i granata, con cui però gioca una sola partita nella stagione 1993/94 prima di tornarci diversi anni dopo. Nel mezzo gira tra diverse squadre in tutto il mondo, come Galatasaray, Sporting Lisbona e Vissel Kobe. È in questo periodo intermedio che decide anche di passare per lo Slavia, dove in 3 stagioni gioca 131 partite e sigla 32 gol e 39 assist. Con i biancorossi riesce a vincere solo la coppa. Il campionato, infatti, lo riesce a portare a casa con le altre big ceche, ovvero lo Sparta e il Viktoria Plzen. Con questi ultimi gioca per ben 7 stagioni, contribuendo al periodo d'oro vissuto dalla squadra. Con loro vince tre campionati e una coppa.

Borek Dockal — Si chiude con un altro centrocampista l'elenco dei doppi ex del Derby di Praga. Cresce e debutta nel campionato ceco con lo Slavia per cui però gioca solo 6 partite in tutta la sua carriera. Durante il suo periodo biancorosso è spedito per due volte in prestito allo Slovan Liberec prima di essere acquistato definitivamente da questi ultimi. Nei primi anni di carriera non ha una squadra fissa e arriva a giocare anche per il Konyaspor in Turchia e per il Rosenborg in Norvegia. Nella stagione 2013/14 viene infine acquistato dallo Sparta Praga con cui passa 7 stagioni (inframezzate da 2 anni trascorsi in Cina e Usa), diventando il sesto giocatore di sempre per numero di presenze con i granata. In 245 partite segna 40 gol e soprattutto realizza 88 assist, il che lo rende il miglior assistman della storia del club. Indimenticabile per lui fu la prima stagione, quando su 25 partite di campionato fece segnare 20 assist.

Borek Dockal durante il match amichevole tra Repubblica Ceca e Belgio (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)