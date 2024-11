Spartak e Lokomotiv: alle ore 16 un altro capitolo del derby di Mosca

Spartak-Lokomotiv è fra i tanti derby calcistici della capitale russa: Mosca ha quattro squadre di calcio, tutte con un origine identitaria ben precisa. Alle ore 16, ci sarà la sedicesima giornata.

Michele Bellame 23 novembre - 12:30

Calcio e politica, quante volte ne abbiamo scritto e letto? In Russia, è anche società. Pezzi di società che, in segno di rappresentanza, formano le squadre di calcio come i partiti politici. Alle ore 16, in scena il derby fra Lokomotiv Mosca e Spartak Mosca.

Spartak Mosca: dal quartiere popolare al tetto della nazione Tutto incomincia negli anni '20, quando la Russia si chiamava Unione Sovietica. Lo Spartak Mosca nasce proprio in quell'epoca, precisamente nel 1922. La squadra ha un origine popolare, genitiva della Presnjia Rossa, il quartiere operaio della capitale dell'ex URSS. Nel 1922, appunto, fu fondato il Circolo Moscovita dello Sport, ad opera di Ivan Artemyev. Alle cronache, è lui il fondatore dello Spartak Mosca, diventandone anche giocatore. La prima partita, fu svolta in un campo costruito letteralmente dai calciatori, dai giovani comunisti del Komsomol, e dagli operai specializzati. Tutti, dello stesso quartiere della Presnjia. I lavori, furono sovvenzionati grazie alle collette e dall'incasso di spettacoli. Questa squadra, in breve tempo, divenne la squadra più popolare di Mosca, che cercava una valvola di sfogo dalla dura situazione quotidiana della vita in Unione Sovietica.

Romantica, infine, è la storia sul cambio di nome, che avvenne nel 1935 perché la società, sebbene a trazione popolare, doveva sottostare a quelle che erano le regole imposte dal mondo dello sport. Le leggende sono due: il sodalizio era composto dai quattro fratelli Starostin, che nello scervellarsi sulla scelta del nome da adottare, fecero mattina. Si dice, che Nikolaj, uno dei quattro fratelli, pose l'occhio sul romanzo Spartaco di Raffaello Romagnoli: ecco allora l’illuminazione, utilizzare il ricordo del gladiatore condottiero che guidò la rivolta degli schiavi contro Roma. Tempo dopo, questa versione fu smentita dallo stesso Nikolaj, il quale precisò che la scelta del nome ricadde sì sull'eroe simbolo per la rivolta dell'oppresso contro gli oppressori, ma l'ispirazione derivava da un'associazione di atleti-lavoratori tedeschi che si esibivano in Germania, e che usarono questo nome che, in seguito, sarebbe poi stato proibito dal Reich.

Lokomotiv Mosca: la squadra delle ferrovie La squadra, fondata nel 1922, riuniva i più forti calciatori delle associazioni di lavoratori nelle ferrovie sovietiche. La denominazione di Lokomotiv, fu adottata nel 1936. Nello stesso anno, cambiò anche la denominazione, in Società Sportiva Volontaria Lokomotiv, ed era direttamente controllata dal Ministero per i Trasporti dell'Unione Sovietica attraverso l'ente pubblico delle Ferrovie Russe. Nel 1955 la Lokomotiv ebbe la fortuna di trasformarsi in ambasciatrice calcistica del calcio sovietico all’estero disputando incontri amichevoli in tutto il mondo, Nord America compresa.

In tutto il periodo sovietico, la Lokomotiv non era di certo fra le squadre più titolate della Russia. Fino alla fine degli anni ottanta, i rossoverdi oscillavano costantemente tra prima e seconda divisione. Negli anni novanta, però, la Lokomotiv trovò nuova ascesa, tanto da affacciarsi anche in Champions League, e da essere, quindi, ascritta di diritto al novero delle più importanti squadre moscovite. Ha vinto il suo terzo titolo nel 2018.

Derby cittadino: un sapore diverso Mosca ha quattro squadre di calcio: oltre a Spartak e Lokomotiv, ci sono il CSKA e la Dinamo. In altri tempi, c'era anche la Torpedo. Ogni squadra ha un'origine identitaria ben precisa.

Grazie all'ascesa degli ultimi trent'anni della Lokomotiv, la partita con lo Spartak è particolarmente sentita.

Alle 16, ora italiana, andrà in scena un altro capitolo di questa partita: Spartak-Lokomotiv. La Lokomotiv è al terzo posto in classifica, a soli cinque punti dalla capolista che è lo Zenit San Pietroburgo. Al secondo posto, c'è il Krasnodar. Più giù, c'è la Dinamo Mosca a 30 punti, mentre lo Spartak è quinto a 28 punti. Quella che andrà in scena in questo fine settimana, sarà la sedicesima giornata.

La squadra rossoverde, guidata da Galaktionov, viene da tre vittorie consecutive, ottenute contro il Fakel Voronez, contro la Dinamo Mosca nella coppa nazionale, e quella casalinga contro il Rubin Kazan in campionato. La Lokomotiv ha già sfidato lo Zenit, guadagnando un prezioso punto in trasferta.

Diverso è il cammino dello Spartak: prima della schiacciante vittoria contro l'Akron Togliatti, c'è stata la sconfitta interna contro il Rostov. Prima, la vittoria in trasferta nel derby contro il CSKA, match che ha visto un'espulsione per parte. Da ascrivere agli onori della cronaca, la sconfitta interna contro il Krasnodar.