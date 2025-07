Ecco dove poter seguire la diretta del primo impegno ufficiale delle due squadre di Lisbona

Filippo Montoli 31 luglio - 09:17

Giovedì 31 luglio alle ore 21:45 scendono in campo Sporting-Benfica per la Supercoppa portoghese. La gara chiude definitivamente la stagione passata e allo stesso tempo dà il via a quella nuova. I padroni di casa non hanno avuti impegni estivi, a differenza degli ospiti impegnati nel Mondiale per Club. Ai biancoverdi però è venuto meno il punto di riferimento della squadra, Gyokeres, passato all'Arsenal pochi giorni fa. Ecco dove poter vedere la Supercoppa portoghese tra Sporting e Benfica.

Lo stato di forma delle due squadre — I Leoes vogliono replicare il risultato della Finale di Coppa portoghese del maggio scorso, quando vinsero per 3-1 sui concittadini. Per lo Sporting l'unico riferimento per provare a comprendere lo stato di forma della squadra di Rui Borges sono le amichevoli estive. Ne ha giocate cinque, registrando 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. I match contro Nacional, Celtic, Farense, Sunderland e Villarreal hanno evidenziato un dato: i biancoverdi segnano poco. Solo un gol a partita, a esclusione di quella con gli scozzesi persa per 2-0. L'assenza di Gyokeres si è già fatta sentire.

Le Aguias, invece, vogliono innanzitutto vendicare la sconfitta di Coppa e in generale tornare a vincere contro gli acerrimi rivali. La passata stagione infatti il Benfica non è mai riuscita a battere lo Sporting nei 90 minuti. L'unica vittoria è stata ai calci di rigore nella seconda Coppa nazionale, vinta a gennaio 2025. La squadra di Bruno Lage ha avuto poco tempo per recuperare le forze dopo l'ottimo Mondiale per Club. Ha potuto giocare una sola amichevole, contro il Fenerbahce, vinta per 3-2. Molte incognite dunque sull'effettivo stato di forma dei giocatori in biancorosso.

Le probabili formazioni — Rui Borges non può più contare su bomber Gyokeres per l'attacco e spera di trovare un degno sostituto dal mercato. Per la finale non potrà poi contare sugli indisponibili Bragança e Nuno Santos. Il tecnico dovrebbe scendere in campo con il 3-4-3. In porta Rui Silva. Difesa a tre con Debast, Diomande e Goncalo Inacio. A centrocampo Hjulmand e Morita saranno accompagnati sulle fasce da Catamo e Araujo. Davanti, infine, spazio a Quenda, Trincao e Pedro Goncalves.

Bruno Lage ha allo stesso modo fuori dai disponibili due giocatori: Bah e Araujo. Il tecnico del Benfica dovrebbe schierare il 4-3-3. Trubin tra i pali. Gli esterni di difesa Dedic e Dahl accompagneranno la coppia centrale Otamendi-Antonio Silva. Centrocampo a tre con Rios, Barrenechea e Luis. In attacco, le ali Akturkoglu e Schjelderup daranno manforte alla punta Pavlidis.

SPORTING (3-4-3): Rui Silva; Debast, Diomande, Goncalo Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Araujo; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves. Allenatore: Rui Borges.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino Luis, Rios, Barrenechea; Schjelderup, Pavlidis, Akturkoglu. Allenatore: Bruno Lage.

Sporting-Benfica, dove vedere la partita in diretta — La partita di Supercoppa portoghese in programma giovedì 31 alle 21:45 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento di OneFootball. Sarà possibile inoltre seguire la gara su Como TV, dopo aver scaricato l'app dedicata.