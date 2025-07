Da Quenda a Prestianni: chi sono le stelle emergenti di Sporting Cp e Benfica?

Sporting-Benfica, le stelle emergenti di questi club pronte a ritagliarsi un ruolo importante nella Supercoppa di Portogallo.

Gennaro Dimonte 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 09:32)

Il primo appuntamento stagionale in Portogallo sarà Sporting Cp-Benfica. Due dei club con più trofei e storia del calcio lusitano si affronteranno nella Supercoppa all'Estadio Algarve di Faro, casa della Farense, giovedì 31 luglio alle 21:45. Questo match è un classico per i tifosi portoghesi e spesso viene deciso da giovani stelle emergenti, capaci di illuminare le serate con le giocate personali. Ma chi sono i grandi talenti di queste due squadre?

Sporting Cp, Quenda è la grande stella promessa in Premier League — Impossibile non partire da quello che è stato l'assoluto protagonista dell'Europeo Under 21: Geovany Quenda. L'ala classe 2007 nativa della Guinea-Bissau ha sorpreso tutti per la rapidità e il senso del gol dimostrato in questa stagione tra nazionale e Sporting Cp. A soli 17 anni ha già giocato più di 40 partite in prima squadra, comprese 10 di Champions League, totalizzando 2 gol e 5 assist. Numeri da capogiro per un ragazzino, tanto da attirare le attenzioni del Chelsea che ha speso ben 45 milioni per portarlo in Premier League dal 2026. E' il candidato principale per il Golden Boy 2025.

Un altro talento pronto a sbocciare definitivamente è Conrad Harder. La punta 20enne danese proviene da una stagione con i portoghesi da 11 gol e 7 assist e si candida a essere il sostituto naturale di Viktor Gyokeres. Il club ha puntato con forza sul ragazzo, prelevandolo nel 2024 dal Nordsjaelland per una cifra superiore ai 20 milioni di euro.

Ivan Fresneda e Ousmane Dembele i due gioielli pronti per la consacrazione da titolari. Il terzino spagnolo ha totalizzato 31 presenze tra campionato e coppe, il centrale difensivo ivoriano è già un punto di riferimento per Rui Borges.

Benfica, stelle emergenti: è scattata l'ora di Prestianni? — Gianluca Prestianni è il nome da cui i tifosi delle Aquile si aspettano qualcosa in questa nuova stagione. L'attaccante argentino negli ultimi due anni passati in biancorosso non ha ancora mostrato tutto il proprio valore, segnando pochissimo. La Supercoppa può essere l'occasione giusta per il classe 2006 di mettersi in mostra e lasciare il segno.

Andreas Schjederlup può essere la vera mina vagante del Benfica nel 2025-2026. Un gol al Mondiale per Club, tre gol e sei assist nella scorsa annata alzano l'aspettativa sull'ala norvegese classe 2004. Un giocatore che è stato in grado da minorenne di andare in doppia cifra nel 2021 con il Nordsjaelland e che ha grandi qualità con la palla al piede.

Chi invece deve ancora conquistarsi il posto da titolare è il terzino destro Leandro Santos. Nessuna presenza negli USA per il 19enne, protagonista con il Benfica B nella scorsa stagione con due gol e quattro assist. Curiosità per Rafa Obrador, gioiello di scuola Real Madrid e titolarissimo in Liga 2 con il Deportivo La Coruna.