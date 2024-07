Spurs, Lankshear blindato: sogna il derby con l’Arsenal

L'attaccante classe 2005, protagonista di più di 30 gol nella passata stagione e trascinatore della squadra Under 21, ha prolungato il suo contratto con gli Spurs fino al 2029. Per struttura e fiuto del gol ricorda Harry Kane.

Emanuele Giacometti 13 luglio 2024 (modifica il 13 luglio 2024 | 10:57)

Un occhio al futuro, un altro al presente e tanti gol in fondo al sacco. Il treno è passato per la fermata nord di Londra e Will Lankshear giovane attaccante del Tottenham ha caricato 32 palloni. Niente male per un ragazzo di appena 19 anni che ha tanti sogni: la Premier League e la maglia della Nazionale inglese.

Bomber blindato — Senza remore il Tottenham lo ha blindato. Il club di Londra con una nota pubblicata nella tarda serata di ieri, ha annunciato di aver prolungato il contratto con Lankshear. Il ragazzo che è stato nominato giocatore della stagione, mettendosi in luce nella Premier League Under 21, ha firmato fino al 2029.

Lankshear, bomber di razza — Il centravanti classe 2005 ha goduto di una stagione prolifica sotto porta. Veniva tra l'altro da un infortunio ad inizio stagione, ma grazie al suo carattere e alla voglia di emergere è riuscito a recuperare concludendo la stagione con trentadue reti in tutte le competizioni (campionato, coppe, playoff e Youth League). E' risultato inoltre decisivo nella finale per il titolo contro il Sunderland, vinta per 3-1, segnando una doppietta. Per struttura fisica e fiuto del gol, Lankshear, con i dovuti paragoni, ricorda molto Harry Kane.

Tanti gol sognando il derby con... l'Arsenal — Tutti i giovani calciatori hanno un sogno. E chiaramente, è quello di esordire coi grandi. Ecco, ce l'ha anche Will Lankshear. La Premier League è il campionato dei sogni, non solo dei giovani inglesi, ma anche degli altri ragazzi del Mondo. Il campionato più ricco e il più seguito. Quello con gli stadi sempre pieni, con i tifosi che ti soffiano sul collo. Giocare però il derby con l'Arsenal per il Tottenham è davvero speciale. Conosciuto come North London Derby, per chiari motivi geografici, è la sfida più sentita da entrambe le tifoserie dei club e forse dell’intera città. E' un confronto di quartiere, visto dai più, per avere supremazia del territorio ai danni dell’altro. E quest'anno arriverà presto il derby: quarta giornata in casa degli Spurs, il 15 settembre.

La nota ufficiale del Tottenham — "Siamo lieti di annunciare che Will Lankshear ha firmato un nuovo contratto con il Club che sarà valido fino al 2029.

Il centravanti diciannovenne si è unito a noi dallo Sheffield United nel 2022 e, dopo aver trascorso la stagione 2022/23 con la nostra Under 18. Disputa una stagione strepitosa nel 2023/2024 con la nostra Under 21, segnando 32 gol in tutte le competizioni e vincendo il titolo di Premier League 2.

In stagione, Will ha segnato 18 gol, aiutando la squadra di Wayne Burnett ad arrivare prima nella fase iniziale del campionato, prima di aggiungerne altri cinque con la vittoria dei play-off, tra cui una doppietta nella finale contro il Sunderland al Tottenham Hotspur Stadium a maggio. Selezionato per il premio di Giocatore del mese della Premier League 2 in tre diverse occasioni, vincendo il premio a gennaio, le sue prestazioni gli sono valse la nomina di Giocatore della stagione della Premier League 2. Will ha fatto il suo esordio sulla scena internazionale anche la scorsa stagione, venendo convocato per la prima volta dall'Inghilterra Under 19 a novembre e segnando in ciascuna delle sue prime tre partite".