Sarandì, la città di nascita emoziona Rodrigo: De Paul, questo murales è per te…

In attesa di rientrare in Spagna per partecipare al precampionato dell’Atlético Madrid, e dopo una vacanza con i membri della Nazionale argentina e la nuova fidanzata, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul è tornato nella provincia di Buenos Aires. Qui ha trascorso del tempo con la figlia avuta con la precedente compagna e ha visitato il fantastico murales realizzato per lui a Sarandí, la sua città natale, situata a sud della capitale, nel Partido di Avellaneda.