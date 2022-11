Stadi più rumorosi d’Europa, il “Maradona” di Napoli al 7° posto: sorpresa Anfield, fuori dalla Top 10

Un viaggio in giro per l’Europa alla scoperta degli stadi più rumorosi del Vecchio Continente. La classifica degli stadi con le migliori atmosfere, compilata da 1Sports1, rivela più di una sorpresa.

Qui troviamo solo uno stadio italiano, il “Diego Armando Maradona” di Napoli (7° posto). Nella Top 10 rientrano due stadi inglesi ma, a sorpresa, non c’è l’Anfield del Liverpool con la meravigliosa “The Kop”. All’ottavo posto, infatti, c’è il St. James Park del Newcastle United, tornato competitivo in Premier con la nuova proprietà saudita. Al decimo posto troviamo l’Elland Road del Leeds United. Domina al primo posto il Signal Iduna Park del Borussia Dortmund, mentre il podio è completato dal Celtic Park, con i tifosi bianco verdi che intonano la propria spettacolare interpretazione di "You'll Never Walk Alone", e il Nef Stadyumu del Galatasaray.