La stampa spagnola critica Mbappé dopo il derby: “Giocava con il piombo nelle gambe”

La vittoria nel derby, non ha risparmiato le critiche dei principali quotidiani spagnoli al francese

Federico Grimaldi 5 marzo - 12:41

Il derby di Madrid di ieri è stata la partita più attesa degli ottavi di Champions League. Nonostante la vittoria delle merengues, non si sono risparmiate le critiche dei diversi quotidiani spagnoli nei confronti di Mbappé. Ad essere oggetto di critica è stato anche il brasiliano Vinicius Jr.

"Sembrava fosse infortunato" — Il Real, dopo tutti i problemi di inizio stagione, sta iniziando ad entrare nel vivo della stagione. I risultati gli stanno dando ragione, ma sono alcune partite che Mbappé non riesce a tornare ai suoi livelli. Ad essere oggetto di critica non è stata solo la partita di ieri, ma anche quella di domenica contro il Betis, dove il francese ha giocato una delle sue partite peggiori. Se ci si aspettava un approccio diverso contro l'Atletico, i tifosi saranno rimasti parecchio delusi, in quanto ha confermato l'opaca prestazione di domenica. In Spagna si stanno chiedendo se realmente Mbappé valga i soldi spesi.

A tuonare critiche pesanti, ci hanno pensato soprattutto giornali come Marca ed il Mundo Deportivo. Il principale giornale spagnolo si è espresso così:" Se Mbappé non era infortunato, sembrava che lo fosse. Il francese ha subito un allarmante blackout a tutti i livelli: era immobile e saltava ogni sua azione, come se giocasse con il piombo nelle gambe". Ma non solo Mbappé: "Vinicius Jr ha giocato una delle sue partite peggiori della stagioni e, in un derby, non se lo può permettere". Il Mundo Deportivo, principale testata sportiva catalana, si è unita alle critiche al francese affermando una verità scomoda: "Le cifre pagate per avere Mbappé non sono tipiche per un giocatore del suo livello"

Los goles no fueron en la línea del partido. Rodrygo, Julián Álvarez y Brahim firmaron tres obras de arte en un partido gris en el que los dos dieron por bueno el resultado | La #contracrónica del #RealMadridAtleti de #UCL, por @jigochoahttps://t.co/LwV4IrRInU

Ancelotti: "Mbappé non è al 100% — Dopo le pioventi critiche è sceso in campo l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che ha voluto difendere il suo attaccante. La prestazione contro il Betis e contro l'Atletico, secondo l'italiano, sarebbe solamente causa di un problema fisico, più precisamente alla zona dentale. Il problema accusato non permette al francese di dare il suo meglio, ragion per cui, deve recuperare completamente, se si vuole ammirare nuovamente Mbappé con tutta la sua classe.

"A Mbappé no le pasa nada más allá de lo de la muela" pic.twitter.com/Hxn8mjYd8t

Mbappé, 28 gol non bastano — Ogni partita in cui non si vede il nome del francese sul tabellino, scoppia un caso. Mbappé è costantemente messo alla prova in ogni partita che gioca. Dopo il clamore e le attese del suo arrivo, ci si aspetta come minimo un gol a partita da lui. Quest'anno, sono già 28 i gol messi a referto, a fronte di 41 partite giocate. Più di 1 gol ogni 2 partite. Numeri da favola, che quasi nessuno ha in Europa. Nonostante ciò, è messo sotto i riflettori della critica.

La prestazione di ieri è dettata da diversi fattori, tutti i quali vanno a confluire in questa situazione. Il francese sta avendo un'ottima annata e, ogni tanto, anche lui può avere qualche serata no. Se a Parigi era la stella indiscussa, sembra che a Madrid la musica sia cambiata e, che debba, dimostrare in ogni partita di essere il numero 1. Solitamente, quando arrivano tante critiche, Mbappé risponde a suon di gol e noi, siamo certi, che anche questa volta farà altrettanto per rimettere il suo nome al centro di questa stagione.