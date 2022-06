Steaua-Dinamo, torna il derby di Bucarest: ma in Serie B…

Sebbene abbia terminato i playoff della Lega 2 in un posto che gli permetteva di salire di categoria, il CSA Steaua Bucarest è stato privato di questo diritto. Il club di Ghencea è rimasto sotto la tutela del Ministero della Difesa senza essere stato privatizzato, quindi il posto dei "militari" nella massima serie è stato preso dal Concordia Chiajna. Il tecnico del CSA Steaua, Daniel Oprița (40 anni), spera che nella stagione 2022-2023 il suo club avrà il diritto legale di salire nella massima serie rumena. Ma fino ad allora, il tecnico dei rossoblù attenderà con ansia la partita con la Dinamo, il derby di Bucarest che torna nella Serie B rumena in questa stagione, a causa della retrocessione della Dinamo.

Le dichiarazioni di Daniel Oprița: "Stiamo aspettando il duello con la Dinamo, sarà uno spettacolo. È scioccante, ma questo è tutto! Non è necessariamente speciale, ma è un derby e non so cosa farà la Dinamo dopo, se vorrà lottare per la promozione, perché ha i problemi finanziari che tutti conoscono. Io parlo solo di trasferimenti, allenamenti, partite e basta", ha detto Daniel Oprița.