Steven Caulker e l’incredibile trasferimento al Southampton: “Koeman non sapeva chi fossi”

L'esperienza di Steven Caulker al Southampton nella stagione 2015-16 non è stata di certo fortunata. Anzi, già al momento del suo arrivo ai Saints, in prestito dal QPR, si era intuito che le cose non sarebbero andate per il verso giusto...

Il difensore centrale inglese naturalizzato sierraleonese classe '91, da gennaio in prestito al Karagumruk dal Wigan, ha raccontato al podcast "Under The Cosh" l'incredibile episodio andato in scena in occasione del suo trasferimento al Southampton (8 presenze totali) con l'allora allenatore dei Saints, Ronald Koeman.