Steven Wilson, ex arbitro inglese, è stato condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale e stupro. La vicenda

Enrico Pecci Redattore 14 maggio - 18:21

Steven Wilson, ex arbitro 55enne, è stato incarcerato per stupro e violenza sessuale dopo essere sfuggito alla giustizia per oltre 12 anni. I fatti risalgono al lontano 2009. L'ex fischietto inglese, noto nei suoi anni di attività come Steve Dorr, è stato condannato lunedì alla pena detentiva di nove anni presso la Worcester Crown Court. Nel corso della sua lunga carriera era arrivato anche in Premier League come assistente.

Steven Wilson choc: la sentenza nei confronti dell'ex arbitro inglese — Nove anni di carcere per Wilson che, come si legge nella sentenza riportata dal Daily Mail, avrebbe sottoposto la sua vittima ad una "prova degradante e umiliante" presso la sua ex residenza. Dopo l'invito ad una festa "dove ci sono un sacco di ragazze", la vittima arrivò nell'appartamento dell'ex arbitro a Worcester e lo trovò vuoto. Stando alla ricostruzione dei media inglesi, dopo aver mostrato video pornografici in televisione, Wilson ha costretto l'uomo a praticargli sesso orale. In seguito lo ha anche aggredito sessualmente. La vittima sarebbe rimasta intrappolata nell'appartamento per tre o quattro ore, temendo ovviamente anche per la sua incolumità. Un'esperienza definita "terribile" nel corso del processo.

L'uomo ha identificato Wilson solo molti anni dopo, nel 2021, quando aveva letto online un articolo che descriveva dettagliatamente una sua precedente condanna del novembre 2011 per reati sessuali su ragazzi adolescenti. Wilson fu descritto come "subdolo e manipolatore" e condannato a 15 mesi di carcere. L'ex fischietto britannico è stato inoltre ritenuto colpevole di aver violato un ordine di prevenzione dei reati sessuali (Sopo), che gli vietava di avere contatti con bambini di età inferiore ai 17 anni, e di non aver informato le autorità che stava viaggiando in gruppo con un bambino piccolo quando si trovava in Sudafrica per partecipare al Mondiale del 2010. Wilson fu così radiato dall'elenco nazionale degli arbitri.

Chi è Steven Wilson, ex arbitro ed assistente anche in Premier League — Prima delle vicende extra-campo, Wilson aveva scalato le categorie del calcio inglese a partire dal 1985. Nel 2000 venne nominato presidente della Worcester Referees Society e cinque anni dopo fu promosso in Premier League come assistente. La sua permanenza ai vertici del calcio inglese è però durata solo pochi mesi, prima di ricevere una seconda promozione nel 2005, quando Wilson fu nominato uno dei 50 arbitri della Football League. Tornando ad oggi, dopo la condanna a nove anni di prigione a Wilson è stato anche ordinato di rimanere iscritto a vita nel registro dei condannati per reati sessuali.

