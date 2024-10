Storica novità in Spagna: debutta una squadra transgender nel campionato regionale maschile

Per la prima volta, una squadra composta esclusivamente da uomini transgender ha preso parte a un campionato maschile: "Questo è stato un giorno storico per noi. Prima partita di campionato federati".

Nancy Gonzalez Ruiz 5 ottobre - 11:57

Si apre un nuovo capitolo per il calcio spagnolo e per la comunità LGBTQ+: per la prima volta, una squadra composta esclusivamente da uomini transgender ha preso parte a un campionato maschile. Il Fenix FC, nome della squadra, ha esordito nella quinta divisione regionale della Catalogna, nella zona nord-occidentale della regione. Il loro percorso, iniziato con partite amichevoli e tornei di calcio a 5, ha recentemente fatto un salto di qualità grazie all'integrazione nel club Sant Feliu de Llobregat, situato nei pressi di Barcellona.

Un passo significativo — Tra i protagonisti di questa importante svolta, Hugo Martinez ha raccontato alla Reuters le difficoltà incontrate durante la sua transizione: "Giocavo nella squadra femminile, ma non avevo ancora i documenti che mi permettessero di competere con i ragazzi". Anche Luke Ibañez, capitano della squadra, ha sottolineato l'importanza del progetto: "Il Fenix FC non è solo una squadra di uomini trans, è una famiglia, uno spazio sicuro dove ciascuno può essere se stesso e sentirsi libero di esprimersi in piena autenticità". Questo debutto rappresenta un passo significativo per l'inclusione nello sport spagnolo, offrendo un esempio concreto di accettazione e rispetto delle diversità nel mondo del calcio.

La squadra ha condiviso questo importante traguardo con un post su Instagram: "Questo è stato un giorno storico per noi. Prima partita di campionato federati. Anche se il risultato non è stato piacevole, siamo orgogliosi di essere stati lì, a lottare come squadra. Siamo qui perché amiamo il calcio. Ma questa squadra non è solo il calcio; è una famiglia che lotta per l'inclusione e la visibilità".