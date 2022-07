Strasburgo, l’arbitro alsaziano si ritira: “Vieni con noi nello staff tecnico…”

Il club del presidente Marc Keller ha annunciato la sorprendente assunzione di Frank Schneider, ex arbitro internazionale da poco in pensione

Come spiegato da Marc Keller, presidente della società, la decisione è stata presa poco dopo che il 43enne alsaziano aveva annunciato di aver appeso il fischietto al chiodo: “Quando abbiamo saputo che ha annunciato il suo ritiro, abbiamo pensato a come potesse portare la sua esperienza e aiutare il Racing a progredire, attraverso un approccio educativo e costruttivo, come si fa in alcune squadre di rugby”.