Il gigantesco difensore del Borussia Dortmund, Niklas Süle, ha sfruttato le vacanze estive per rimettersi in forma e smaltire qualche chilo di troppo: persi 8 kg grazie ad un istruttore di fitness. Prima aveva toccato la cifra record di 110 kg...

Niklas Süle ha cambiato decisamente registro. Il difensore tedesco del Borussia Dortmund , apparso notevolmente ingrassato negli ultimi tempi arrivando a pesare 110 kg, sta ritrovando una condizione atletica quantomeno accettabile. Lo stesso direttore sportivo del club giallonero, Sebastian Kehl , gli aveva consigliato vivamente di rimettersi in forma in tempi rapidi prima del raduno della squadra in vista della prossima stagione.

Risultati vistosi...

E così Süle si è impegnato a scalare qualche chilo. In vacanza si è portato un istruttore di fitness che lo ha seguito in un lavoro extra per smaltire i chili in eccesso. Si è rivelata una buona idea, dal momento che, secondo quanto riportato dalla Bild, il calciatore si è presentato per primo al campo d'allenamento del Borussia Dortmund con addirittura 8 kg in meno.