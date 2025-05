Tra tanti ex Serie A, il campionato danese è stato ricco di colpi di scena con le ultime due partite per decidere chi metterà le mani sulla coppa

Alessandro Savoldi 21 maggio - 14:06

La Serie A non è l’unico campionato che si deciderà all’ultimo respiro: c’è anche la Superligaen danese. A una partita dal termine Copenhagen e Midtjylland sono rispettivamente a quota 60 e 59.

Le partite decisive e i protagonisti: la Superligaen pronta a un finale da brividi — La Superligaen è stata sin qui ricca di emozioni: sin da subito, nella regular season, Copenhagen e Midtjylland si sono contese il primato. Inizialmente sembravano i rossoneri a partire in testa, con quattro punti di vantaggio dopo la fase iniziale. Poi, però, nel corso del round finale in cui le prime sei del campionato compongono un nuovo girone, il sorpasso della squadra della capitale. In queste nove partite i biancoblu hanno totalizzato 19 punti, un rendimento non così eccezionale ma comunque sufficiente a ottenere la testa della classifica. Ha deluso, invece, il Midtjylland, in grado di raccogliere solo 15 punti. A novanta minuti dalla bandiera a scacchi tutto è ancora in discussione.

Domenica 25 maggio alle 17 il Copenhagen sarà atteso dalla partita con il Nordsjaelland, squadra attualmente al quinto posto in classifica. Il Midtjylland ospiterà invece il Randers. Chiaramente le due partite andranno in scena in contemporanea. Il match point è nelle mani del Copenhagen, che tornerebbe, in caso di successo, a conquistare il titolo di Danimarca dopo un anno di digiuno. I Lupi del Midtjylland, questo il soprannome della squadra di Herning, dovranno vincere e sperare in notizie positive dalla capitale. In caso di trionfo sarebbe il secondo consecutivo, il quinto nella storia della squadra.

Diversi gli ex Serie A coinvolti in questa lotta per il titolo di Danimarca. Da una parte, nel Copenhagen, ci sono Andreas Cornelius, visto all’Atalanta e al Parma, l’ex Cagliari Hatziadiakos, Lukas Lerager, al Genoa tra il 2019 e il 2021, e infine Kevin Diks passato, senza lasciare grandi ricordi, da Firenze, nel 2016. Sponda Midtjylland c’è invece Dani Silva, che ha iniziato la stagione al Verona prima di spostarsi nel Nord Europa.