Sveglia all’alba per la prima al Celtic Park: la storica giornata di un giovane tifoso

Una prima da ricordare. E' questo che si augura ogni tifoso che si reca allo stadio per la prima volta, tanto più se lo si fa da giovanissimi. E' la storia di un giovane tifoso del Celtic, originario di Kilrea (Irlanda del Nord), che per la sua prima a Celtic Park si è dovuto svegliare addirittura all'alba...

Una trasferta di svariate ore per il piccolo tifoso, ma il Celtic ha premiato il suo viaggio. Il Celtic Glasgow ha infatti vinto per 2-0 il match contro il Kilmarnock, grazie alle reti di Jota e Furuhashi, regalando una bella prima volta nello stadio di Glasgow. Un'amore, quello per il calcio, che si coltiva fin da piccoli.