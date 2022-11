Svezia, l’Hacken è campione ma…i tifosi non hanno potuto esultare

L'Hacken ha vinto il campionato svedese dopo aver rifilato un poker senza storie all'IFK Goteborg allo Stadio Gamla Ullevi. A fine del match, però, qualcosa non è andata come speravano i tifosi ospiti.

Alcuni ultras della compagine di casa si sono riversati nelle vicinanze del settore ospiti per minacciare i sostenitori avversari.

I tifosi del BKH non hanno potuto festeggiare lo scudetto gialloblu perché in tal caso i sostenitori di casa sarebbero entrati nel loro settore, o almeno così hanno fatto intendere. Prontamente le forze dell'ordine sono intervenute per placare gli animi e permettere il regolare deflusso dall'impianto di gara.