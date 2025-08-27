Il vicepresidente del club elvetico conferma di avere l'autorizzazione dei blaugrana: sarà il kit da trasferta per i bianconeri di Zurigo

Samuele Amato Redattore 27 agosto - 10:11

Una citazione, un tributo ad un club leggendario e anche una soluzione improvvisata. Nella quarta divisione svizzera, ovvero la "Prima Lega Classic", un club di Zurigo si è presentato con una divisa già ben nota al resto di Europa. La "Juventus elvetica" - Young Fellows Juventus, con cui condivide anche i colori - è scesa in campo con una terza maglia del Barcellona, incollando le patch del proprio stemma e i propri sponsor.

YF Juventus e gli adesivi sulla maglia del Barcellona — Prima a punteggio pieno nel gruppo 3 della quarta divisione svizzera, i bianconeri di Zurigo si sono imposti per 2 a 1 in casa del Baden. Ma a far parlare della YF Juventus non è tanto la vittoria e il percorso nella Prima Lega; quanto l'utilizzo della maglia speciale del Barcellona. Si tratta del caratteristico kit utilizzato dai blaugrana durante la stagione 2022-23: maglia bianca su cui domina la croce rossoblù.

Si tratta davvero della divisa dei catalani, sul quale il club elvetico ha poi applicato le proprie patch in maniera molto artigianale e improvvisata. Con il passare dei minuti, durante la partita contro il Baden di sabato scorso, sia lo stemma della squadra di Zurigo che gli sponsor si staccavano pian piano dalla maglia - rivelando lo stemma del Barça.

Sulla questione è intervenuto anche il vicepresidente della YF Juventus, Piero Bauert, ai microfoni del quotidiano svizzero Aargauer Zeitung: "Sono stato sempre un tifoso del Barcellona, sin da bambino.Per me questa maglia ha un valore importante e penso che anche i giocatori apprezzino". Poi rivela che utilizzeranno un'altra maglia del club catalano durante questa stagione.

Come spiegato da Bauert, il club elvetico ha l'autorizzazione ad utilizzare la terza divisa della stagione 2022-23, in virtù dei buoni rapporti tra le due società. Infatti, il vicepresidente della YF Juventus è anche co-fondatore e membro del comitato direttivo della Barça Academy Zurich, un programma di formazione giovanile ispirato alla scuola calcio del Barcellona e ufficialmente sostenuto dal club catalano.