Svolta storica in Messico: Ana Galindo prima donna a guidare una selezione maschile

Ana Galindo è stata nominata nuovo allenatore della Sub-17 del Messico. Si tratta di una prima volta storica dal momento che Ana sarà la prima donna a guidare una selezione maschile nel Paese. La 37enne di Città del Messico ha preso il posto ad interim dopo l’addio di Raúl Chabrand. La Galindo guiderà i Los NiñosHéroes in Giappone per una serie di amichevoli. Con una grande esperienza maturata nei settori giovanili del calcio femminile, Ana era stata l’allenatore della squadra femminile U17 del Messico con cui ha ottenuto risultati importanti: qualificazione ai Mondiali di categoria e approdo in finale del Campionato Concacaf. Adesso la nomina a tecnico della Sub-17 del Tricolor.

Nel calcio maschile, comunque, la Galindo ha già preso parte ma come assistente dell’Under 20 guidata da Luis Pérez. Come detto, la Sub-17 del Messico (campione del mondo di categoria nel 2005 in Perù e nel 2011 in casa) inizierà da domani il suo tour di amichevoli affrontando l’Uruguay, la Corea e il Giappone. Sui profili social la Selezione Nazionale del Messico Femminile ha salutato così la nomina ufficiale di Ana Galindo come nuova guida della Sub-17 maschile: “Riscrivendo la storia a modo tuo, congratulazioni!”.